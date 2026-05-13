Día Mundial del Cóctel: mejores licores para hacer cócteles clásicos

En muchas casas pasa lo mismo: llega un cumpleaños o una juntada, alguien propone “hagamos cócteles”, y el resultado suele ser una barra improvisada con botellas que no combinan, licores demasiado dulces y vasos con hielo que se derrite en segundos. No es falta de “mano”: es falta de base. El Día Mundial del Cóctel es el 13 de mayo, en recuerdo de la primera definición impresa de “cocktail” publicada en 1806 en un periódico de Nueva York. Desde entonces, la coctelería clásica se sostiene sobre una idea simple: un destilado correcto + un modificador preciso + dilución controlada.

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Cuáles son los mejores licores para cócteles clásicos

El truco principal para elegir los mejores licores para cócteles clásicos es comprar pensando en versatilidad y estructura, no en “sabor a…”. En la práctica, los bartenders priorizan destilados alrededor de 40% de alcohol, porque ese grado sostiene el trago cuando entra en juego el hielo: al agitar o revolver, el cóctel se enfría y se diluye, y si la base es floja, queda aguado y sin aroma.

Para un bar mínimo que rinda, los clásicos se cubren con pocas categorías bien elegidas: gin estilo London Dry (perfil seco y cítrico), ron blanco “seco” (ideal para sours y highballs), tequila 100% agave blanco (más limpio y mezclable), whisky (bourbon o rye para estructura), vodka si buscás neutralidad, y brandy/cognac si te gustan los tragos “de antes”.

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A eso se suman “comodines” que no deberían faltar: vermouth (seco y rojo), triple sec (licor de naranja) y amargos tipo Angostura; parecen detalles, pero son los que convierten una mezcla en un cóctel.

Errores frecuentes que se repiten en casa: confundir licores (dulces) con destilados (base), comprar gin o ron “saborizados” que chocan con cítricos, usar vermouth viejo a temperatura ambiente (se oxida: va a la heladera y dura semanas, no meses), y subestimar el hielo: el hielo chico se derrite rápido y diluye de más.

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Consejos prácticos para un buen cóctel