Gastronomía

Así podés preparar las croquetas de verduras al horno más ricas

Receta de croquetas vegetarianas al horno, una delicia que podrás acompañar con ensaladas, o dentro de un wrap con salsas.

Por ABC Color
01 de octubre de 2024 a la - 10:00
Este artículo tiene 1 año de antigüedad
Croquetas, imagen ilustrativa.
Croquetas, imagen ilustrativa.Shutterstock

Cómo hacer croquetas de verduras al horno

Lea más: Ensalada templada de otoño: batatas asadas, kale, nueces y vinagreta

Croquetas de verduras

  • Plato: Entrada
  • Para: Para 4 personas

Ingredientes

  • 500 gramos de papas
  • 1 cucharada de margarina light
  • 80 gramos de flores de brócoli
  • ½ taza de zanahorias ralladas
  • ½ taza de granos de choclo
  • 200 gramos de tomatitos cherry
  • 1 taza de copos de maíz triturados
  • Sal light y pimienta
  • Rocío vegetal
  • Hojas verdes

Elaboración paso a paso

  1. Hervir las papas con piel. Pelarlas, hacer un puré, mezclar con la margarina y sazonar a gusto.
  2. Cocinar al vapor el resto de las verduras y mezclarlas con el puré.
  3. Cubrir con el puré cada tomatito cherry, dando forma de bolitas.
  4. Humedecer con rocío vegetal una placa para horno. Precalentar el horno a 180 ºC.
  5. Pasar las bolitas por los copos de maíz triturados e ir ubicándolas en la placa.
  6. Cocinar a 180 ºC por 15 minutos y servir con ensalada de hojas verdes (variedades de lechugas, rúcula, espinaca).