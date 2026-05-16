Así podés preparar las croquetas de verduras al horno más ricas

Cómo hacer croquetas de verduras al horno
Croquetas de verduras
- Plato: Entrada
- Para: Para 4 personas
Ingredientes
- 500 gramos de papas
- 1 cucharada de margarina light
- 80 gramos de flores de brócoli
- ½ taza de zanahorias ralladas
- ½ taza de granos de choclo
- 200 gramos de tomatitos cherry
- 1 taza de copos de maíz triturados
- Sal light y pimienta
- Rocío vegetal
- Hojas verdes
Elaboración paso a paso
- Hervir las papas con piel. Pelarlas, hacer un puré, mezclar con la margarina y sazonar a gusto.
- Cocinar al vapor el resto de las verduras y mezclarlas con el puré.
- Cubrir con el puré cada tomatito cherry, dando forma de bolitas.
- Humedecer con rocío vegetal una placa para horno. Precalentar el horno a 180 ºC.
- Pasar las bolitas por los copos de maíz triturados e ir ubicándolas en la placa.
- Cocinar a 180 ºC por 15 minutos y servir con ensalada de hojas verdes (variedades de lechugas, rúcula, espinaca).