No hay quien se resista a este mbeju campaña calentito este fin de semana

Cómo hacer un mbeju
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Mbeju campaña
- Receta: paraguaya
- Para: Para 5 mbeju tamaño mediano
Ingredientes
- 500 gramos de almidón de mandioca
- 250 gramos de queso Paraguay
- 125 gramos de grasa
- 50 centímetros cúbicos de leche (o agua) si es necesario
- Sal
Elaboración paso a paso
- Trabajar bien la grasa con el queso hasta que estén bien unidos. Agregar el almidón de mandioca o aramirõ y trabajarlo con los dedos hasta que quede una base casi arenosa. Es el momento de agregar la leche o el agua, muy poquita, no es una masa homogénea, es una que no termina de unirse, tiene que quedar suelta.
- Calentar una sartén negra y preferiblemente de hierro hasta que esté bien caliente. Dejar caer en el centro 1 o 2 cucharadas de la mezcla (depende el tamaño de la sartén), y comenzar a aplastar suavemente y de a poquito con el dorso de la cuchara hasta que se vaya estirando y formando una torta redonda. Dejar cocinar por 2 a 3 minutos moviendo la sartén para que se cocine parejo y no se queme en el centro.
- Ayudándose de una tapa, dar vuelta el mbejú terminando la cocción en la misma forma. El calor y el queso harán que la masa se una y quede bien flexible.