Gastronomía

No hay quien se resista a este mbeju campaña calentito este fin de semana

Receta de mbeju campaña o mbeju tradicional con abundante queso Paraguay bien fresco. Menú típico para días de frío. ¡A disfrutar!

Por ABC Color
03 de mayo de 2022 a la - 10:00
Este artículo tiene 4 años de antigüedad
Mbeju tradicional.
Mbeju tradicional.Shutterstock

Cómo hacer un mbeju

Lea más: Una nueva receta de chipá almidón nunca viene mal

Mbeju campaña

  • Receta: paraguaya
  • Para: Para 5 mbeju tamaño mediano

Ingredientes

  • 500 gramos de almidón de mandioca
  • 250 gramos de queso Paraguay
  • 125 gramos de grasa 
  • 50 centímetros cúbicos de leche (o agua) si es necesario
  • Sal

Elaboración paso a paso

  1. Trabajar bien la grasa con el queso hasta que estén bien unidos. Agregar el almidón de mandioca o aramirõ y trabajarlo con los dedos hasta que quede una base casi arenosa. Es el momento de agregar la leche o el agua, muy poquita, no es una masa homogénea, es una que no termina de unirse, tiene que quedar suelta.
  2. Calentar una sartén negra y preferiblemente de hierro hasta que esté bien caliente. Dejar caer en el centro 1 o 2 cucharadas de la mezcla (depende el tamaño de la sartén), y comenzar a aplastar suavemente y de a poquito con el dorso de la cuchara hasta que se vaya estirando y formando una torta redonda. Dejar cocinar por 2 a 3 minutos moviendo la sartén para que se cocine parejo y no se queme en el centro.
  3. Ayudándose de una tapa, dar vuelta el mbejú terminando la cocción en la misma forma. El calor y el queso harán que la masa se una y quede bien flexible.