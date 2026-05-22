Gastronomía

Estrategias para lograr una masa base dulce y crocante para tartas

Seguí este paso a paso de esta receta para la base de tus tartas frutales. Dejá volar tu imaginación y convertite en un experto en tartas dulces.

Por ABC Color
26 de julio de 2022 a la - 10:00
Este artículo tiene 3 años de antigüedad
Concepto de masa dulce.
Concepto de masa dulce.Shutterstock

Cómo hacer una masa dulce y crocante para tartas

Lea más: El día está para masas dulces: cuatro recetas de masitas para merendar

Masa dulce y crocante para tartas

Ingredientes

  • 100 gramos de manteca blanda
  • 1 yema
  • 3 cucharadas de azúcar
  • 1 cucharada de vinagre
  • 1 cucharada de agua fría
  • Ralladura de limón o esencia de vainilla
  • 1 taza y ¼ de harina común

Elaboración paso a paso

  1. Poner en un bol la manteca, la yema, el azúcar, el vinagre, el agua y la ralladura o esencia. Aplastar todo con un tenedor hasta obtener una pomada.
  2. Incorporar rápicamente la taza de harina y unir todo en un bollo liso y tierno. Si se pegotea, agregarle un poquito más de harina extra.