Estrategias para lograr una masa base dulce y crocante para tartas

Cómo hacer una masa dulce y crocante para tartas
Ingredientes
- 100 gramos de manteca blanda
- 1 yema
- 3 cucharadas de azúcar
- 1 cucharada de vinagre
- 1 cucharada de agua fría
- Ralladura de limón o esencia de vainilla
- 1 taza y ¼ de harina común
Elaboración paso a paso
- Poner en un bol la manteca, la yema, el azúcar, el vinagre, el agua y la ralladura o esencia. Aplastar todo con un tenedor hasta obtener una pomada.
- Incorporar rápicamente la taza de harina y unir todo en un bollo liso y tierno. Si se pegotea, agregarle un poquito más de harina extra.