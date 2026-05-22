Langosta: el “bicho” de mar que pasó de comida de prisioneros a símbolo de estatus

Durante siglos, la langosta cargó con una fama ingrata. En la costa noreste de América del Norte, su abundancia era tal que se apilaba en las playas tras las mareas y terminó en ollas de prisiones, orfanatos y casas humildes.

En algunos lugares se llegó a regular su uso para no servirla “demasiado seguido” a reclusos y sirvientes: no por delicadeza, sino por hartazgo. Hoy, el mismo animal aparece en manteles blancos, viaja vivo en cadenas logísticas sofisticadas y puede costar una fortuna.

Lea más: Saulo Jennings, el chef amazónico que se negó a cocinar vegano para evento del príncipe Guillermo

¿Cómo se explica un giro tan radical? La respuesta mezcla territorio, técnica, y algo más intangible: la forma en que aprendemos a desear sabores difíciles.

Sabor a mar y territorio: cuando lo intenso se vuelve virtud

La alta cocina ha hecho del “sabor a lugar” un argumento central, y pocos ingredientes lo cuentan tan literalmente como la langosta.

Su perfil sensorial es una suma de señales marítimas: salinidad marcada, un dulzor que asoma tras la cocción precisa, y una densidad proteica que aporta masticabilidad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Mirar comida en redes sociales podría ayudar a controlar los antojos, según estudio

En el caparazón y las cabezas vive, además, una mina de umami: jugos, corales y grasas que, tratados con respeto, entregan fondos, mantecas y salsas profundas.

Ese “carácter” —a veces descrito como agresivo o demasiado oceánico— es precisamente lo que seduce a los chefs. En tiempos de sabores globalizados, lo que se distingue es lo específico: una intensidad que no se puede falsificar sin mar, sin temperatura, sin corrientes y sin estacionalidad.

Textura, sal y umami: el magnetismo de lo “difícil”

Los ingredientes que dividen opiniones suelen hacerlo por textura e intensidad. La langosta no es la excepción: su carne puede ser elástica si se sobrecocina, y su perfume marino puede parecer excesivo para paladares poco habituados.

La alta cocina convierte ese riesgo en cocción al punto, contraste con grasas nobles (manteca, aceites), acidez medida y presentaciones que transforman lo rústico en refinado.

Lea más: Sándwich: la historia detrás del alimento que conquistó el mundo gracias a un conde ludópata

Dominar un producto exigente —que se estropea rápido, que cambia de textura en segundos— es parte del espectáculo.

El gusto aprendido: de “repulsivo” a delicatessen

La psicología del gusto ayuda a entender por qué lo que antes se despreciaba hoy se anhela. El paladar se educa por exposición repetida, por contexto social y por expectativa.

Un alimento asociado a pobreza o castigo se percibe distinto que uno servido como celebración. Cambian el relato, el entorno, la forma de comerlo y, con ello, la experiencia misma.

La langosta no cambió de especie: cambió de significado. Muchas delicatessen no nacen del “buen gusto” natural, sino del gusto aprendido.