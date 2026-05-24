Preparate para el Día Internacional de la Hamburguesa con estos tres sabores

Cómo hacer una hamburguesa teriyaki
Hamburguesa teriyaki
- Plato: Plato principal
- Receta: fusión japonesa
Ingredientes
- 500 gramos de carne molida de res
- 4 panes para hamburguesa
- 6 cucharadas de salsa de soja
- 4 cucharadas de mirin
- 2 cucharadas de azúcar moreno
- 1 cucharadita de jengibre rallado
- 1 cucharadita de ajo picado
- 1 cucharadita de fécula de maíz
- 3 cucharadas de agua
- 1 cucharada de aceite vegetal
- 4 cucharadas de mayonesa
- 4 hojas de lechuga
- 8 rodajas de tomate
- 4 rodajas de cebolla
- 4 lonchas de queso cheddar
- 1 cucharadita de sésamo tostado
- 1 pizca de sal
- 1 pizca de pimienta negra
Elaboración paso a paso
- Mezclar en una olla 6 cucharadas de salsa de soja, 4 cucharadas de mirin, 2 cucharadas de azúcar moreno, 1 cucharadita de jengibre rallado y 1 cucharadita de ajo picado.
- Disolver 1 cucharadita de fécula de maíz en 3 cucharadas de agua.
- Calentar la olla a fuego medio y hervir la mezcla 2 minutos.
- Añadir la fécula disuelta y cocinar 1 minuto, hasta espesar, y reservar.
- Dividir la carne molida en 4 porciones y formar 4 medallones.
- Sazonar los medallones con 1 pizca de sal y 1 pizca de pimienta negra.
- Calentar 1 cucharada de aceite vegetal en una sartén a fuego medio-alto.
- Cocinar los medallones 3 a 4 minutos por lado, hasta el punto deseado.
- Pintar los medallones con la salsa y cocinar 1 minuto más, volteando 1 vez para glasear.
- Colocar 4 unidades de loncha de queso cheddar sobre la carne y tapar 30 segundos para fundir.
- Tostar los panes para hamburguesa en la sartén 1 a 2 minutos.
- Untar mayonesa en la base de los panes. Montar cada hamburguesa con 1 hoja de lechuga, 2 rodajas de tomate, 1 rodaja de cebolla y 1 medallón glaseado.
- Espolvorear 1 cucharadita de sésamo tostado, cerrar con la tapa del pan y servir.