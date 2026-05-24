Gastronomía

Preparate para el Día Internacional de la Hamburguesa con estos tres sabores

Adelantate al Día Internacional de la Hamburguesa, que se celebra cada 28 de mayo, y prepará estas tres variantes sabrosas, saciadoras y diferentes.

Por ABC Color
24 de mayo de 2026 a la - 01:00
Hamburguesa.
Hamburguesa.Shutterstock

Cómo hacer una hamburguesa teriyaki

Hamburguesa.
Hamburguesa.

Hamburguesa teriyaki

  • Plato: Plato principal
  • Receta: fusión japonesa

Ingredientes

  • 500 gramos de carne molida de res
  • 4 panes para hamburguesa
  • 6 cucharadas de salsa de soja
  • 4 cucharadas de mirin
  • 2 cucharadas de azúcar moreno
  • 1 cucharadita de jengibre rallado
  • 1 cucharadita de ajo picado
  • 1 cucharadita de fécula de maíz
  • 3 cucharadas de agua
  • 1 cucharada de aceite vegetal
  • 4 cucharadas de mayonesa
  • 4 hojas de lechuga
  • 8 rodajas de tomate
  • 4 rodajas de cebolla
  • 4 lonchas de queso cheddar
  • 1 cucharadita de sésamo tostado
  • 1 pizca de sal
  • 1 pizca de pimienta negra

Elaboración paso a paso

  1. Mezclar en una olla 6 cucharadas de salsa de soja, 4 cucharadas de mirin, 2 cucharadas de azúcar moreno, 1 cucharadita de jengibre rallado y 1 cucharadita de ajo picado.
  2. Disolver 1 cucharadita de fécula de maíz en 3 cucharadas de agua.
  3. Calentar la olla a fuego medio y hervir la mezcla 2 minutos.
  4. Añadir la fécula disuelta y cocinar 1 minuto, hasta espesar, y reservar.
  5. Dividir la carne molida en 4 porciones y formar 4 medallones.
  6. Sazonar los medallones con 1 pizca de sal y 1 pizca de pimienta negra.
  7. Calentar 1 cucharada de aceite vegetal en una sartén a fuego medio-alto.
  8. Cocinar los medallones 3 a 4 minutos por lado, hasta el punto deseado.
  9. Pintar los medallones con la salsa y cocinar 1 minuto más, volteando 1 vez para glasear.
  10. Colocar 4 unidades de loncha de queso cheddar sobre la carne y tapar 30 segundos para fundir.
  11. Tostar los panes para hamburguesa en la sartén 1 a 2 minutos.
  12. Untar mayonesa en la base de los panes. Montar cada hamburguesa con 1 hoja de lechuga, 2 rodajas de tomate, 1 rodaja de cebolla y 1 medallón glaseado.
  13. Espolvorear 1 cucharadita de sésamo tostado, cerrar con la tapa del pan y servir.

Cómo hacer hamburguesa de portobello

Hamburguesa.
Hamburguesa.

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Hamburguesa de portobello

  • Plato: Plato principal

Ingredientes

  • 2 unidades de hongo portobello grande
  • 2 unidades de pan de hamburguesa
  • 1 cucharada de aceite de oliva
  • 1 cucharada de salsa de soja
  • 1 cucharada de vinagre balsámico
  • 1 cucharadita de ajo en polvo
  • 1 pizca de sal
  • 1 pizca de pimienta negra
  • 2 unidades de queso cheddar
  • 2 hojas de lechuga
  • 4 rodajas de tomate
  • 4 rodajas de cebolla morada
  • 2 cucharadas de mayonesa
  • 1 cucharada de mostaza

Elaboración paso a paso

  1. Limpiar los hongos portobello con papel de cocina y retirar el tallo si es necesario.
  2. Mezclar el aceite de oliva, la salsa de soja, el vinagre balsámico, el ajo en polvo, la sal y la pimienta.
  3. Barnizar los hongos con la mezcla y dejar reposar 10 minutos.
  4. Calentar una sartén o plancha a fuego medio-alto.
  5. Cocinar los hongos 4 minutos por lado hasta que estén dorados y tiernos.
  6. Colocar el queso sobre los hongos en el último minuto de cocción y tapar para que se derrita.
  7. Tostar el pan de hamburguesa 1 minuto por la cara interior.
  8. Untar la mayonesa y la mostaza en el pan.
  9. Armar la hamburguesa con lechuga, tomate, cebolla y el portobello con queso. Servir de inmediato.

Cómo hacer hamburguesa de cordero

Hamburguesa.
Hamburguesa.

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Hamburguesa de cordero

  • Plato: Plato principal

Ingredientes

  • 500 gramos de cordero molido
  • 1 huevo
  • 2 cucharadas de pan rallado
  • 2 dientes de ajo picado
  • 2 cucharadas de perejil picado
  • 1 cucharadita de comino molido
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • 1 cucharadita de ralladura de limón
  • 1 cucharada de aceite de oliva
  • 1 cucharadita de sal
  • 1 cucharadita de pimienta negra
  • 4 unidades de pan para hamburguesa
  • 4 hojas de lechuga
  • 1 tomate en rodajas
  • 4 cucharadas de yogur natural
  • 1 cucharada de jugo de limón

Elaboración paso a paso

  1. Mezclar el cordero molido con el huevo, el pan rallado, el ajo, el perejil, el comino, el pimentón, la ralladura de limón, la sal y la pimienta hasta integrar.
  2. Formar 4 hamburguesas del mismo tamaño y presionar ligeramente el centro para evitar que se abomben.
  3. Mezclar el yogur natural con el jugo de limón y reservar.
  4. Calentar una sartén o plancha a fuego medio-alto y añadir el aceite de oliva.
  5. Cocinar las hamburguesas 3 minutos por lado para término medio o hasta alcanzar 70 °c en el centro.
  6. Tostar los panes 1 minuto en la misma sartén o en una tostadora.
  7. Montar cada hamburguesa con pan, lechuga, tomate, carne y 1 cucharada de salsa de yogur. Servir de inmediato.