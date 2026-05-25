Aprendé a hacer queso de papa: receta vegana simple y rápida

Cómo hacer queso de papa
Ingredientes
- ½ kilogramo de papas
- 100 gramos de castañas de cajú
- 1 cucharadita de cúrcuma
- 1 diente de ajo
- Sal
Elaboración paso a paso
- Hervir la papa; por otro lado, licuar las castañas con agua (un poco menos que al ras) junto con los demás ingredientes.
- Cuando esté lista la papa, procesarlas en una procesadora con cuchilla en S y agregar, de a poco, la preparación anterior hasta que quede una especie de paté espeso.
- Para utilizar en una pizza, por ejemplo, colocar la salsa sobre la masa, agregar el queso de papa, luego los vegetales que se desee (podrían ser unos zucchinis y tomates asados), y decorar con aceitunas y hojas de albahaca o rúcula una vez que se haya sacado del horno.