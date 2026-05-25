Aprendé a hacer queso de papa: receta vegana simple y rápida

Receta de queso de papa, un queso vegano que podés usar para pizzas, sándwiches y mucho más.

Por ABC Color
07 de noviembre de 2024 a la - 15:16
Queso vegano.Shutterstock

Cómo hacer queso de papa

Queso de papa

Ingredientes

  • ½ kilogramo de papas
  • 100 gramos de castañas de cajú
  • 1 cucharadita de cúrcuma
  • 1 diente de ajo
  • Sal

Elaboración paso a paso

  1. Hervir la papa; por otro lado, licuar las castañas con agua (un poco menos que al ras) junto con los demás ingredientes.
  2. Cuando esté lista la papa, procesarlas en una procesadora con cuchilla en S y agregar, de a poco, la preparación anterior hasta que quede una especie de paté espeso.
  3. Para utilizar en una pizza, por ejemplo, colocar la salsa sobre la masa, agregar el queso de papa, luego los vegetales que se desee (podrían ser unos zucchinis y tomates asados), y decorar con aceitunas y hojas de albahaca o rúcula una vez que se haya sacado del horno.