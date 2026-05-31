Aprendé a preparar la auténtica fabada asturiana paso a paso

Cómo hacer una fabada asturiana
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Fabada asturiana
- Plato: Plato principal
- Receta: española
Ingredientes
- 500 gramos de porotos blancos secos
- 2 chorizos
- 2 morcillas
- 200 gramos de panceta curada
- 200 gramos de paleta de cerdo
- 1 cebolla
- 2 ajos
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- 1 pizca de azafrán
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 cucharadita de sal
- 2 litros de agua
Elaboración paso a paso
- Poner a remojo porotos en agua fría durante 12 horas.
- Desalar paleta de cerdo en agua fría durante 12 horas, cambiando el agua 2 veces.
- Escurrir los porotos y colocarlos en una olla amplia.
- Añadir el chorizo, la morcilla, la panceta y el cerdo.
- Incorporar la cebolla y el ajo.
- Cubrir con 2 litros de agua fría y llevar a ebullición a fuego medio.
- Espumar la superficie y bajar el fuego al mínimo.
- Añadir el aceite de oliva, el pimentón dulce y el azafrán.
- Cocer a fuego muy suave durante 2 horas, moviendo la olla con vaivén de vez en cuando.
- Cortar la cocción de los porotos añadiendo 1 taza de agua fría cuando el hervor sea fuerte y repetir 2 veces durante la cocción.
- Probar la sal y ajustar con 1 cucharadita de sal al final de la cocción.
- Retirar la cebolla y el ajo, dejar reposar 15 minutos y servir.