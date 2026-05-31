Gastronomía

Aprendé a preparar la auténtica fabada asturiana paso a paso

La fabada asturiana, un símbolo de la gastronomía española, se prepara con ingredientes frescos y tradicionales. Este plato, ideal para compartir en épocas de fresco a frío, combina porotos, chorizo y morcilla en una receta que evoca la esencia del norte de España.

Por ABC Color
31 de mayo de 2026 a la - 13:00
Fabada asturiana.
Fabada asturiana.Shutterstock

Cómo hacer una fabada asturiana

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Fabada asturiana

  • Plato: Plato principal
  • Receta: española

Ingredientes

  • 500 gramos de porotos blancos secos
  • 2 chorizos
  • 2 morcillas
  • 200 gramos de panceta curada
  • 200 gramos de paleta de cerdo
  • 1 cebolla
  • 2 ajos
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • 1 pizca de azafrán
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 cucharadita de sal
  • 2 litros de agua

Elaboración paso a paso

  1. Poner a remojo porotos en agua fría durante 12 horas.
  2. Desalar paleta de cerdo en agua fría durante 12 horas, cambiando el agua 2 veces.
  3. Escurrir los porotos y colocarlos en una olla amplia.
  4. Añadir el chorizo, la morcilla, la panceta y el cerdo.
  5. Incorporar la cebolla y el ajo.
  6. Cubrir con 2 litros de agua fría y llevar a ebullición a fuego medio.
  7. Espumar la superficie y bajar el fuego al mínimo.
  8. Añadir el aceite de oliva, el pimentón dulce y el azafrán.
  9. Cocer a fuego muy suave durante 2 horas, moviendo la olla con vaivén de vez en cuando.
  10. Cortar la cocción de los porotos añadiendo 1 taza de agua fría cuando el hervor sea fuerte y repetir 2 veces durante la cocción.
  11. Probar la sal y ajustar con 1 cucharadita de sal al final de la cocción.
  12. Retirar la cebolla y el ajo, dejar reposar 15 minutos y servir.