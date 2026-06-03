Receta típica de San Juan: así se prepara el chicharõ hu’iti

Cómo hacer chicharõ hu’iti
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Chicharõ hu’iti
Ingredientes
- 1 lomo de cerdo
- Aceite cantidad necesaria
- 2 naranjas agrias (el jugo)
- Sal y pimienta
- 500 gramos de harina de maíz
Elaboración paso a paso
- Limpiar y cortar la carne en cubos de 2 x 2 centímetros. Condimentar con sal y pimienta, y rociar con el jugo de las naranjas. Dejar reposar 30 minutos en la heladera.
- Pinchar los cubos en los palitos de brochette.
- Calentar una sartén apenas aceitada y cocinar el lomo, rotando los palitos, hasta notar que la carne está en su punto. Retirar.
- En la misma sartén, colocar a gusto la harina de maíz y tostarla.
- Cuando esté cocida, pasar las brochettes por esta preparación y servir con abundante harina de maíz tostada.
- Acompañar con hojas de perejil, mandioca en tiras, crocante de mandioca y salsa de kuratu.