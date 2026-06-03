Gastronomía

Receta típica de San Juan: así se prepara el chicharõ hu’iti

Receta de chicharõ hu’iti, un plato más fácil de lo que suponías. Seguí este paso a paso y disfrutá de una delicia típica.

Por ABC Color
19 de junio de 2025 a la - 06:00
Chicharõ hu'iti.
Chicharõ hu'iti.ARCENIO ACUÑA

Cómo hacer chicharõ hu’iti

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Chicharõ hu’iti

Ingredientes

  • 1 lomo de cerdo
  • Aceite cantidad necesaria
  • 2 naranjas agrias (el jugo)
  • Sal y pimienta
  • 500 gramos de harina de maíz

Elaboración paso a paso

  1. Limpiar y cortar la carne en cubos de 2 x 2 centímetros. Condimentar con sal y pimienta, y rociar con el jugo de las naranjas. Dejar reposar 30 minutos en la heladera.
  2. Pinchar los cubos en los palitos de brochette.
  3. Calentar una sartén apenas aceitada y cocinar el lomo, rotando los palitos, hasta notar que la carne está en su punto. Retirar.
  4. En la misma sartén, colocar a gusto la harina de maíz y tostarla.
  5. Cuando esté cocida, pasar las brochettes por esta preparación y servir con abundante harina de maíz tostada.
  6. Acompañar con hojas de perejil, mandioca en tiras, crocante de mandioca y salsa de kuratu.