Pajagua mascada en solo cuatro pasos: receta imperdible para Fiestas de San Juan

Receta de pajagua mascada, una de las comidas típicas de mandioca y carne que no pueden faltar en un festival de comidas típicas. En junio entero se sienten las Fiestas de San Juan y es el momento ideal para probar esta receta.

Por ABC Color
15 de junio de 2024 a la - 16:46
Comidas Tipicas de San Juan
Pajagua mascada, comida típica de San Juan.virgilio vera

Cómo hacer pajagua mascada

Pajagua mascada

Ingredientes

  • 1 kilogramo de mandioca
  • 1 kilogramo de carne magra
  • 2 cucharadas de margarina
  • 2 dientes de ajo
  • 1 cebolla picada
  • Sal a gusto
  • 1 huevo
  • 1 cucharadita de comino 
  • Harina blanca en cantidad necesaria

Elaboración paso a paso

  1. Hervir la carne y la mandioca, retirar al estar tiernos. En caliente pasar por el molino o por la procesadora. 
  2. Hacer una salsita con margarina, el ajo machacado, la cebolla picada, comino, sal y pimienta. 
  3. Mezclar ambas preparaciones, agregar el huevo, amasar y formar unas tortas pequeñas y pasarlas por harina blanca común. 
  4. Freír en aceite bien caliente para que no absorba mucho aceite.

