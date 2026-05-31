Pajagua mascada en solo cuatro pasos: receta imperdible para Fiestas de San Juan

Cómo hacer pajagua mascada
Pajagua mascada
Ingredientes
- 1 kilogramo de mandioca
- 1 kilogramo de carne magra
- 2 cucharadas de margarina
- 2 dientes de ajo
- 1 cebolla picada
- Sal a gusto
- 1 huevo
- 1 cucharadita de comino
- Harina blanca en cantidad necesaria
Elaboración paso a paso
- Hervir la carne y la mandioca, retirar al estar tiernos. En caliente pasar por el molino o por la procesadora.
- Hacer una salsita con margarina, el ajo machacado, la cebolla picada, comino, sal y pimienta.
- Mezclar ambas preparaciones, agregar el huevo, amasar y formar unas tortas pequeñas y pasarlas por harina blanca común.
- Freír en aceite bien caliente para que no absorba mucho aceite.