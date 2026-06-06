Snack keto: chicharrones de piel de pollo ultra crujientes, la alternativa a las papas fritas

Cómo hacer chicharrones de piel de pollo
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Chicharrones de piel de pollo
- Plato: Entrada
Ingredientes
- 2 tazas de piel de pollo
- 1 cucharadita de sal
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 cucharadita de pimentón ahumado
- 1 pizca de pimienta negra
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 200 °C.
- Secar la piel de pollo con papel de cocina hasta eliminar la mayor cantidad posible de humedad.
- Cortar la piel de pollo en piezas de tamaño parejo.
- Mezclar la piel de pollo con la sal, el polvo de hornear, el pimentón ahumado y la pimienta negra.
- Colocar la piel de pollo en una bandeja con rejilla, en una sola capa y sin encimar.
- Hornear 25 minutos.
- Voltear las piezas y hornear 10 minutos más, o hasta verlas doradas y muy crujientes.
- Retirar del horno y dejar reposar 5 minutos para que terminen de endurecer.