Gastronomía

Snack keto: chicharrones de piel de pollo ultra crujientes, la alternativa a las papas fritas

Los chicharrones de piel de pollo son un delicioso y crujiente aperitivo. Con ingredientes simples y una preparación fácil, esta receta te va a conquistar.

Por ABC Color
06 de junio de 2026 a la - 06:00
Chicharrones de piel de pollo.
Chicharrones de piel de pollo.Shutterstock

Cómo hacer chicharrones de piel de pollo

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Chicharrones de piel de pollo

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 2 tazas de piel de pollo
  • 1 cucharadita de sal
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1 cucharadita de pimentón ahumado
  • 1 pizca de pimienta negra

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 200 °C.
  2. Secar la piel de pollo con papel de cocina hasta eliminar la mayor cantidad posible de humedad.
  3. Cortar la piel de pollo en piezas de tamaño parejo.
  4. Mezclar la piel de pollo con la sal, el polvo de hornear, el pimentón ahumado y la pimienta negra.
  5. Colocar la piel de pollo en una bandeja con rejilla, en una sola capa y sin encimar.
  6. Hornear 25 minutos.
  7. Voltear las piezas y hornear 10 minutos más, o hasta verlas doradas y muy crujientes.
  8. Retirar del horno y dejar reposar 5 minutos para que terminen de endurecer.

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