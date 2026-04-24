Gastronomía

Sabor a México: flautas de pollo crujientes con salsa verde cruda

Las flautas de pollo, un clásico mexicano, ofrecen una combinación perfecta de crujiente y sabor. Con esta receta fácil y rápida, aprenderás a prepararlas con una fresca salsa verde, ideal para cualquier ocasión.

Por ABC Color
24 de abril de 2026 - 06:00
Flautas de pollo crujientes con salsa verde cruda.
Flautas de pollo crujientes con salsa verde cruda.Shutterstock

Cómo hacer flautas de pollo crujientes con salsa verde cruda

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Flautas de pollo crujientes con salsa verde

  • Plato: Entrada
  • Receta: mexicana

Ingredientes

  • 12 tortillas de maíz
  • 2 tazas de pollo deshebrado cocido
  • 1 cucharadita de sal
  • 1 cucharadita de comino molido
  • 1 cucharadita de ajo en polvo
  • 2 cucharadas de aceite vegetal
  • 2 tazas de aceite vegetal para freír
  • 8 tomates cherry
  • 2 ajíes
  • 1/4 taza de cebolla blanca
  • 1 taza de cilantro fresco
  • el jugo de 1 limón
  • 1/2 taza de agua
  • 1 pizca de sal

Elaboración paso a paso

  1. Mezclar el pollo con 1 cucharadita de sal, 1 cucharadita de comino, 1 cucharadita de ajo en polvo y 2 cucharadas de aceite vegetal.
  2. Calentar las tortillas para que sean flexibles.
  3. Repartir el pollo en las 12 tortillas y enrollar cada una firmemente.
  4. Calentar 2 tazas de aceite vegetal para freír a fuego medio-alto.
  5. Freír las flautas en tandas, voltearlas y cocinarlas hasta que queden doradas y crujientes.
  6. Escurrir las flautas sobre papel absorbente.
  7. Licuar 8 tomates cherry, 2 ajíes, 1/4 taza de cebolla, 1 taza de cilantro, 1 unidad de jugo de limón, 1/2 taza de agua y 1 pizca de sal hasta obtener una salsa verde cruda.
  8. Servir las flautas y acompañarlas con la salsa verde cruda.

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