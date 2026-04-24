Sabor a México: flautas de pollo crujientes con salsa verde cruda

Cómo hacer flautas de pollo crujientes con salsa verde cruda
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Flautas de pollo crujientes con salsa verde
- Plato: Entrada
- Receta: mexicana
Ingredientes
- 12 tortillas de maíz
- 2 tazas de pollo deshebrado cocido
- 1 cucharadita de sal
- 1 cucharadita de comino molido
- 1 cucharadita de ajo en polvo
- 2 cucharadas de aceite vegetal
- 2 tazas de aceite vegetal para freír
- 8 tomates cherry
- 2 ajíes
- 1/4 taza de cebolla blanca
- 1 taza de cilantro fresco
- el jugo de 1 limón
- 1/2 taza de agua
- 1 pizca de sal
Elaboración paso a paso
- Mezclar el pollo con 1 cucharadita de sal, 1 cucharadita de comino, 1 cucharadita de ajo en polvo y 2 cucharadas de aceite vegetal.
- Calentar las tortillas para que sean flexibles.
- Repartir el pollo en las 12 tortillas y enrollar cada una firmemente.
- Calentar 2 tazas de aceite vegetal para freír a fuego medio-alto.
- Freír las flautas en tandas, voltearlas y cocinarlas hasta que queden doradas y crujientes.
- Escurrir las flautas sobre papel absorbente.
- Licuar 8 tomates cherry, 2 ajíes, 1/4 taza de cebolla, 1 taza de cilantro, 1 unidad de jugo de limón, 1/2 taza de agua y 1 pizca de sal hasta obtener una salsa verde cruda.
- Servir las flautas y acompañarlas con la salsa verde cruda.