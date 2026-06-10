Gastronomía

Mes de San Juan: no hay manera de rechazar esta merienda de cocido con mbeju

Prepará mbeju con esta receta y disfrutá de uno de los platos preferidos en la época de San Juan. Para disfrutar calentito y recién hecho, con un rico cocido.

Por ABC Color
07 de junio de 2022 a la - 16:15
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El mbeju es una de las preparaciones mas requeridas en la temporada de San Juan.
El mbeju es una de las preparaciones mas requeridas en la temporada de San Juan.

Cómo hacer mbeju

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Mbeju

  • Receta: Paraguaya

Ingredientes

  • 1 kilogramo de fécula de mandioca
  • 350 gramos de queso Paraguay
  • 350 gramos de manteca
  • 250 mililitros de leche
  • 1 cucharadita de sal fina

Elaboración paso a paso

  1. Colocar la fécula de mandioca en una fuente grande y profunda. En el centro colocar la manteca blanda, el queso desmenuzado, e ir agregándole la fécula de los costados, suavemente, alternando con la leche (mezclada con la sal fina).
  2. Unir todo con las manos formando un amasado tipo arena. No debe quedar una masa muy húmeda ni muy seca.
  3. Colocar en la sartén bien caliente con un cucharón y, una vez tostado de un lado, dar la vuelta y tostar un minuto más. Si utilizás una sartén con teflón, no necesitás agregar materia grasa.
  4. Continuar preparando los mbeju hasta terminar con toda la masa. Servir calientes o tibios.