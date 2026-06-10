Mes de San Juan: no hay manera de rechazar esta merienda de cocido con mbeju

Cómo hacer mbeju
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Mbeju
- Receta: Paraguaya
Ingredientes
- 1 kilogramo de fécula de mandioca
- 350 gramos de queso Paraguay
- 350 gramos de manteca
- 250 mililitros de leche
- 1 cucharadita de sal fina
Elaboración paso a paso
- Colocar la fécula de mandioca en una fuente grande y profunda. En el centro colocar la manteca blanda, el queso desmenuzado, e ir agregándole la fécula de los costados, suavemente, alternando con la leche (mezclada con la sal fina).
- Unir todo con las manos formando un amasado tipo arena. No debe quedar una masa muy húmeda ni muy seca.
- Colocar en la sartén bien caliente con un cucharón y, una vez tostado de un lado, dar la vuelta y tostar un minuto más. Si utilizás una sartén con teflón, no necesitás agregar materia grasa.
- Continuar preparando los mbeju hasta terminar con toda la masa. Servir calientes o tibios.