Empanadas de sardina: receta fácil y deliciosa para hacer hoy mismo

Cómo hacer empanadas de sardina
Lea más: Cómo hacer un sabroso paté de sardinas, el dip ideal para tus crackers
Empanadas de sardina
- Plato: Entrada
Ingredientes
- 12 discos de empanada
- 2 latas de sardinas
- 1 cebolla
- 1 locote
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 cucharadita de pimentón
- 1 cucharadita de comino
- 1 huevo
- 1 cucharadita de sal
- 1 cucharadita de pimienta negra
Elaboración paso a paso
- Escurrir las sardinas y desmenuzarlas en un bol.
- Picar la cebolla y el locote en cubos pequeños.
- Calentar el aceite de oliva en una sartén y sofreír la cebolla y el locote durante 5 minutos.
- Agregar el pimentón, el comino, la sal y la pimienta negra, y cocinar 1 minuto.
- Incorporar las sardinas desmenuzadas, mezclar y cocinar 2 minutos.
- Retirar del fuego y dejar enfriar 10 minutos.
- Batir el huevo en un recipiente.
- Rellenar cada disco de empanada con 1 cucharada del relleno y cerrar los bordes presionando.
- Pintar las empanadas con el huevo batido.
- Hornear a 200 °C durante 15 minutos o hasta dorar.