Gastronomía

Empanadas de sardina: receta fácil y deliciosa para hacer hoy mismo

Las empanadas de sardina se preparan fácilmente y con ingredientes accesibles. Te explicamos el paso a paso para disfrutar de una deliciosa receta en casa.

Por ABC Color
11 de junio de 2026 a la - 13:00
Empanadas.
Empanadas.Roxiller

Cómo hacer empanadas de sardina

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Empanadas de sardina

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 12 discos de empanada
  • 2 latas de sardinas
  • 1 cebolla
  • 1 locote
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 cucharadita de pimentón
  • 1 cucharadita de comino
  • 1 huevo
  • 1 cucharadita de sal
  • 1 cucharadita de pimienta negra

Elaboración paso a paso

  1. Escurrir las sardinas y desmenuzarlas en un bol.
  2. Picar la cebolla y el locote en cubos pequeños.
  3. Calentar el aceite de oliva en una sartén y sofreír la cebolla y el locote durante 5 minutos.
  4. Agregar el pimentón, el comino, la sal y la pimienta negra, y cocinar 1 minuto.
  5. Incorporar las sardinas desmenuzadas, mezclar y cocinar 2 minutos.
  6. Retirar del fuego y dejar enfriar 10 minutos.
  7. Batir el huevo en un recipiente.
  8. Rellenar cada disco de empanada con 1 cucharada del relleno y cerrar los bordes presionando.
  9. Pintar las empanadas con el huevo batido.
  10. Hornear a 200 °C durante 15 minutos o hasta dorar.

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