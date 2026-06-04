Gastronomía

Pasos sencillos para una deliciosa pasta con sardinas al estilo mediterráneo

La pasta con sardinas, un plato tradicional del Mediterráneo, combina ingredientes frescos y sabrosos. Prepararla es sencillo y rápido, ideal para una cena nutritiva.

Por ABC Color
04 de junio de 2026 a la - 06:00
Pasta con sardinas.
Pasta con sardinas.Shutterstock

Cómo hacer pasta con sardinas

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Pasta con sardinas estilo mediterráneo

  • Plato: Plato principal

Ingredientes

  • 300 gramos de espaguetis
  • 2 latas de sardinas en aceite de oliva
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 2 dientes de ajo
  • 1 taza de tomates cherry
  • 1 cucharada de alcaparras
  • medio limón
  • 2 cucharadas de perejil fresco
  • 2 cucharadas de pan rallado
  • 1 pizca de aji molido
  • 1 pizca de sal
  • 1 pizca de pimienta negra

Elaboración paso a paso

  1. Hervir 2 litros de agua con 1 pizca de sal.
  2. Cocer los espaguetis hasta que queden al dente.
  3. Reservar media taza del agua de cocción y escurrir la pasta.
  4. Calentar 2 cucharadas de aceite de oliva en una sartén grande a fuego medio.
  5. Picar 2 dientes de ajo y saltear 30 segundos sin dorar.
  6. Cortar los tomates cherry por la mitad y saltear 2 minutos.
  7. Añadir las alcaparras y el ají molido y cocinar 30 segundos.
  8. Incorporar las sardinas y desmenuzar suavemente.
  9. Agregar la pasta escurrida y mezclar 1 minuto.
  10. Añadir media taza del agua de cocción poco a poco hasta lograr una salsa ligera.
  11. Exprimir el medio limón y añadir el jugo a la sartén.
  12. Ajustar con 1 pizca de sal y 1 pizca de pimienta negra.
  13. Tostar 2 cucharadas de pan rallado en una sartén seca durante 2 minutos.
  14. Servir y terminar con 2 cucharadas de perejil fresco y el pan rallado tostado.

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