Pasos sencillos para una deliciosa pasta con sardinas al estilo mediterráneo

Cómo hacer pasta con sardinas
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Pasta con sardinas estilo mediterráneo
- Plato: Plato principal
Ingredientes
- 300 gramos de espaguetis
- 2 latas de sardinas en aceite de oliva
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 2 dientes de ajo
- 1 taza de tomates cherry
- 1 cucharada de alcaparras
- medio limón
- 2 cucharadas de perejil fresco
- 2 cucharadas de pan rallado
- 1 pizca de aji molido
- 1 pizca de sal
- 1 pizca de pimienta negra
Elaboración paso a paso
- Hervir 2 litros de agua con 1 pizca de sal.
- Cocer los espaguetis hasta que queden al dente.
- Reservar media taza del agua de cocción y escurrir la pasta.
- Calentar 2 cucharadas de aceite de oliva en una sartén grande a fuego medio.
- Picar 2 dientes de ajo y saltear 30 segundos sin dorar.
- Cortar los tomates cherry por la mitad y saltear 2 minutos.
- Añadir las alcaparras y el ají molido y cocinar 30 segundos.
- Incorporar las sardinas y desmenuzar suavemente.
- Agregar la pasta escurrida y mezclar 1 minuto.
- Añadir media taza del agua de cocción poco a poco hasta lograr una salsa ligera.
- Exprimir el medio limón y añadir el jugo a la sartén.
- Ajustar con 1 pizca de sal y 1 pizca de pimienta negra.
- Tostar 2 cucharadas de pan rallado en una sartén seca durante 2 minutos.
- Servir y terminar con 2 cucharadas de perejil fresco y el pan rallado tostado.