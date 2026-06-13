Comidas de San Juan: así podés preparar el mejor pastel mandi’o

Cómo hacer pastel mandi’o
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Pastel mandi’o
- Receta: paraguaya
- Para: Para 20 unidades
Ingredientes
Masa:
- 1 kilogramo de mandioca
- 1 huevo
- 100 gramos de manteca
- 150 gramos de harina de maíz
- 1 cucharada de harina común
- 1 cucharada de sal gruesa
Relleno:
- 1 kilogramo de carne
- 2 hojas de laurel
- 2 cebollas
- 3 dientes de ajo
- 1 cubito de caldo de carne
- Sal, pimienta y una pizca de comino
- 3 huevos duros
Salsita:
- 1 cucharada de aceite
- 1 macito de cebollita de verdeo
- 1 macito de perejil
- 1 diente de ajo
- 1 cebolla
- Sal y pimienta
Elaboración paso a paso
- Hervir la mandioca con la sal gruesa. Una vez cocida y fría, molinar.
- Agregar el huevo, la manteca y la harina de maíz. Unir todos los ingredientes con las manos en un recipiente grande. Rectificar la sal y guardar la masa en la heladera hasta el momento de usarla.
- Hervir todos los ingredientes del relleno en una cacerola. Colar, reservar el jugo de la carne, y molinar.
- Preparar la salsita rehogando la cebolla picada y el aceite. Agregar el ajo picado, la cebollita de hoja, y el jugo reservado. Luego mezclar con la carne dándole un toque final con sal, pimienta negra y comino. Esta mezcla no debe quedar ni muy seca ni muy húmeda. Agregar los huevos duros picados.
- Retirar la masa de la heladera, estirar con un palote, espolvorearla con harina de maíz y cortarla en círculos.
- Cargar las empanadas con el relleno, cerrar y freír en abundante aceite caliente.