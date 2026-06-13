Gastronomía

Comidas de San Juan: así podés preparar el mejor pastel mandi’o

Receta de pastel mandi’o o pastel de mandioca, una comida típica paraguaya que no falta en las fiestas de San Juan.

Por ABC Color
12 de junio de 2024 a la - 16:32
Este artículo tiene 2 años de antigüedad
Empanada de mandioca o pastel mandi'o.
Empanada de mandioca o pastel mandi'o.Shutterstock

Cómo hacer pastel mandi’o

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Pastel mandi’o

  • Receta: paraguaya
  • Para: Para 20 unidades

Ingredientes

Masa:

  • 1 kilogramo de mandioca
  • 1 huevo
  • 100 gramos de manteca
  • 150 gramos de harina de maíz
  • 1 cucharada de harina común
  • 1 cucharada de sal gruesa

Relleno:

  • 1 kilogramo de carne
  • 2 hojas de laurel
  • 2 cebollas
  • 3 dientes de ajo
  • 1 cubito de caldo de carne
  • Sal, pimienta y una pizca de comino
  • 3 huevos duros

Salsita: 

  • 1 cucharada de aceite
  • 1 macito de cebollita de verdeo
  • 1 macito de perejil
  • 1 diente de ajo
  • 1 cebolla
  • Sal y pimienta

Elaboración paso a paso

  1. Hervir la mandioca con la sal gruesa. Una vez cocida y fría, molinar.
  2. Agregar el huevo, la manteca y la harina de maíz. Unir todos los ingredientes con las manos en un recipiente grande. Rectificar la sal y guardar la masa en la heladera hasta el momento de usarla. 
  3. Hervir todos los ingredientes del relleno en una cacerola. Colar, reservar el jugo de la carne, y molinar. 
  4. Preparar la salsita rehogando la cebolla picada y el aceite. Agregar el ajo picado, la cebollita de hoja, y el jugo reservado. Luego mezclar con la carne dándole un toque final con sal, pimienta negra y comino. Esta mezcla no debe quedar ni muy seca ni muy húmeda. Agregar los huevos duros picados. 
  5. Retirar la masa de la heladera, estirar con un palote, espolvorearla con harina de maíz y cortarla en círculos. 
  6. Cargar las empanadas con el relleno, cerrar y freír en abundante aceite caliente.