Gastronomía

Día Mundial del Vino Rosado: cuándo es y cómo pasó de “menor” a protagonista

El Día Mundial del Vino Rosado celebra su evolución de estereotipo a categoría de prestigio, destacando su diversidad y versatilidad. Un análisis del rosado revela su creciente presencia en cartas de restaurantes de alta gama.

Por ABC Color
13 de junio de 2026 a la - 06:00
Vino rosado, imagen ilustrativa.
Vino rosado, imagen ilustrativa.Wirestock

El Día Mundial del Vino Rosado se celebra el segundo sábado de junio. La fecha, instalada y difundida con fuerza en la última década por iniciativas internacionales del sector —productores, tiendas especializadas y entidades de promoción—, busca darle visibilidad a un estilo que durante años cargó con estereotipos: el rosado como vino “fácil”, “de verano” o “para quienes no toman tinto”.

Vino rosado, imagen ilustrativa.
Vino rosado, imagen ilustrativa.

La jornada funciona como una excusa global para reivindicar su diversidad y, sobre todo, para recordar una idea clave: el rosado no es una categoría intermedia ni un “mix” improvisado, sino un vino con decisiones técnicas propias (variedad, tiempo de maceración, temperatura de fermentación, crianza o no) que definen su carácter.

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Del prejuicio al prestigio: la conquista de sumilleres y cartas de lujo

La transformación del rosado es también cultural. Durante años fue visto como un producto de consumo rápido, asociado a dulzor o a baja complejidad. Ese prejuicio empezó a erosionarse cuando regiones históricas —con Provenza como referencia mediática— y bodegas de alto perfil demostraron que un rosado puede ser seco, tenso, gastronómico y elegante, con un nivel de precisión comparable al de muchos blancos.

Vino rosado, imagen ilustrativa.
Vino rosado, imagen ilustrativa.

El cambio se consolidó en la alta restauración por dos razones: el rosado ofrece versatilidad en el servicio (por temperatura y textura) y responde a una demanda creciente por vinos más frescos, con alcohol moderado y perfiles aromáticos nítidos.

Rosado seco, semiseco o espumoso: diferencias que cambian la experiencia

Bajo el mismo color conviven estilos muy distintos.

Un rosado seco prioriza la frescura, la acidez y el final limpio; suele ir de frutas rojas sutiles a notas cítricas y herbales, y se apoya más en la estructura que en el azúcar.

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El semiseco incorpora una sensación más amable y redonda —no necesariamente “dulce”, pero sí con mayor suavidad—, lo que lo vuelve atractivo para paladares que buscan menos filo.

El rosado espumoso, en cambio, suma un factor decisivo: la burbuja. Esa textura cambia la percepción del cuerpo, realza aromas y aporta un efecto de limpieza en boca que lo hace especialmente útil en aperitivos y platos con grasa.

El rosado como puente gastronómico: por qué combina con casi todo

En la mesa, el rosado funciona como puente entre blancos y tintos. Tiene frescura para acompañar verduras, mariscos o ensaladas, y a la vez suficiente presencia para platos especiados, aves, arroces, cocina asiática o mediterránea.

También dialoga bien con embutidos, quesos semicurados y preparaciones a la parrilla cuando el tinto resultaría demasiado.

Por eso el Día Mundial del Rosado no celebra solo un color: celebra una categoría que aprendió a ocupar un lugar propio, del consumo casual a la carta de lujo, sin perder su mayor virtud: hacer que comer y beber sea más simple.