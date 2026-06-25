Gastronomía

Snacks saludables: cómo hacer “bites” crocantes de pollo en la freidora de aire

Esta receta, fácil y rápida, transforma ingredientes sencillos en una delicia crujiente, perfecta para cualquier ocasión. Hacé estos snacks de pollo en freidora de aire para disfrutar durante los partidos del Mundial.

Por ABC Color
25 de junio de 2026 a la - 13:00
“Bites” crocantes de pollo.
“Bites” crocantes de pollo.Shutterstock

Cómo hacer snacks crocantes de pollo

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Snacks crocantes de pollo

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 2 pechugas de pollo
  • 1 huevo
  • 2 cucharadas de yogur natural sin azúcar
  • 1 taza de panko integral
  • 2 cucharadas de queso parmesano rallado
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • 1 cucharadita de ajo en polvo
  • 1 cucharadita de sal
  • 1 pizca de pimienta negra
  • 1 cucharada de aceite de oliva

Elaboración paso a paso

  1. Cortar el pollo en trozos tipo bocado de 2 a 3 centímetros.
  2. Batir el huevo con el yogur en un bol.
  3. Mezclar el panko con el parmesano, el pimentón, el ajo en polvo, la sal y la pimienta en otro bol.
  4. Pasar cada trozo de pollo por la mezcla de huevo y yogur.
  5. Rebozar cada trozo en la mezcla de panko, presionando para que se adhiera.
  6. Precalentar la freidora de aire a 200 °C durante 3 minutos.
  7. Pincelar o rociar la canasta con el aceite de oliva.
  8. Colocar los bites en una sola capa, sin amontonarlos.
  9. Cocinar durante 10 minutos a 200 °C.
  10. Dar vuelta los bites y cocinar 4 a 6 minutos más hasta que estén dorados y bien cocidos.
  11. Dejar reposar 2 minutos antes de servir.

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