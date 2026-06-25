Snacks saludables: cómo hacer “bites” crocantes de pollo en la freidora de aire

Cómo hacer snacks crocantes de pollo
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Snacks crocantes de pollo
- Plato: Entrada
Ingredientes
- 2 pechugas de pollo
- 1 huevo
- 2 cucharadas de yogur natural sin azúcar
- 1 taza de panko integral
- 2 cucharadas de queso parmesano rallado
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- 1 cucharadita de ajo en polvo
- 1 cucharadita de sal
- 1 pizca de pimienta negra
- 1 cucharada de aceite de oliva
Elaboración paso a paso
- Cortar el pollo en trozos tipo bocado de 2 a 3 centímetros.
- Batir el huevo con el yogur en un bol.
- Mezclar el panko con el parmesano, el pimentón, el ajo en polvo, la sal y la pimienta en otro bol.
- Pasar cada trozo de pollo por la mezcla de huevo y yogur.
- Rebozar cada trozo en la mezcla de panko, presionando para que se adhiera.
- Precalentar la freidora de aire a 200 °C durante 3 minutos.
- Pincelar o rociar la canasta con el aceite de oliva.
- Colocar los bites en una sola capa, sin amontonarlos.
- Cocinar durante 10 minutos a 200 °C.
- Dar vuelta los bites y cocinar 4 a 6 minutos más hasta que estén dorados y bien cocidos.
- Dejar reposar 2 minutos antes de servir.