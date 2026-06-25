Torta arcoíris: adelantate al Día Mundial del Orgullo con esta delicia de colores

Cómo hacer una torta arcoíris
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Torta Arcoíris
Ingredientes
- 6 huevos
- 170 gramos de almidón de maíz
- 175 gramos de azúcar
- 5 gramos de esencia de vainilla
- Colorantes violeta, azul, verde, amarillo, naranja y rojo
- Cobertura
- 500 gramos de crema de leche bien fría
- 100 gramos de azúcar impalpable
- 5 gramos de esencia de vainilla
- Golosinas, confeti o bombones para decorar
Elaboración paso a paso
- Separar prolijamente las yemas de las claras de los huevos.
- Batir las yemas con la mitad del azúcar y la esencia.
- Batir a nieve las claras con el azúcar restante. Merengar muy bien.
- Juntar las dos preparaciones con movimientos envolventes.
- Volcar el almidón de maíz pasándolo por un cernidor en dos veces y mezclar en forma envolvente.
- Distribuir la mezcla en 6 potecitos y ponerles color. Usar preferentemente colorante en gel. Si es líquido, agregar solo unas gotas para no alivianar la mezcla.
- Por cada color, distribuir la mezcla sobre una placa forrada con papel manteca.
- Cocinar en horno precalentado a 170 °C por 7 minutosaproximadamente.
- Dejar enfriar para cortar redondeles.
- Repetir la operación para obtener 6 colores diferentes.
- Batir la crema con el azúcar y la esencia hasta obtener el punto chantillí, y montar entre las capas de la torta y decorar con golosinas diversas.