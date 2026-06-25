Gastronomía

Torta arcoíris: adelantate al Día Mundial del Orgullo con esta delicia de colores

Receta de la famosa Rainbow cake o torta arcoíris, una explosión de color y sabor, perfecta para el Mes del Orgullo. Compartí con tus amigos este 28 de junio, Día Mundial del Orgullo LGBT.

Por ABC Color
07 de mayo de 2022 a la - 10:00
Este artículo tiene 4 años de antigüedad
Torta arcoíris.
Torta arcoíris.Shutterstock

Cómo hacer una torta arcoíris

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Torta Arcoíris

Ingredientes

  • 6 huevos
  • 170 gramos de almidón de maíz
  • 175 gramos de azúcar
  • 5 gramos de esencia de vainilla
  • Colorantes violeta, azul, verde, amarillo, naranja y rojo
  • Cobertura
  • 500 gramos de crema de leche bien fría
  • 100 gramos de azúcar impalpable
  • 5 gramos de esencia de vainilla
  • Golosinas, confeti o bombones para decorar

Elaboración paso a paso

  1. Separar prolijamente las yemas de las claras de los huevos.
  2. Batir las yemas con la mitad del azúcar y la esencia.
  3. Batir a nieve las claras con el azúcar restante. Merengar muy bien.
  4. Juntar las dos preparaciones con movimientos envolventes.
  5. Volcar el almidón de maíz pasándolo por un cernidor en dos veces y mezclar en forma envolvente.
  6. Distribuir la mezcla en 6 potecitos y ponerles color. Usar preferentemente colorante en gel. Si es líquido, agregar solo unas gotas para no alivianar la mezcla.
  7. Por cada color, distribuir la mezcla sobre una placa forrada con papel manteca.
  8. Cocinar en horno precalentado a 170 °C por 7 minutosaproximadamente.
  9. Dejar enfriar para cortar redondeles.
  10. Repetir la operación para obtener 6 colores diferentes.
  11. Batir la crema con el azúcar y la esencia hasta obtener el punto chantillí, y montar entre las capas de la torta y decorar con golosinas diversas.