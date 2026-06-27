Qué estás haciendo mal al hervir la pasta y cómo solucionarlo

Hervir pasta es de esas tareas “automáticas” que, en la práctica, fallan por pequeños descuidos: fideos pegados, textura gomosa o insípida, salsa que no se agarra. Y casi siempre se repite el mismo patrón: poca agua, hervor débil y apuro.

El truco principal es sostener un hervor real (burbujeo constante) con suficiente agua para que la temperatura no se desplome cuando entra la pasta.

¿Por qué importa? Porque el almidón de la superficie se hidrata y gelatiniza rápido; si el agua pierde calor, ese almidón se libera en exceso y actúa como pegamento.

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En cambio, con hervor firme y espacio, la pasta se mueve mejor, cocina parejo y queda más “limpia” por fuera, lista para abrazar la salsa.

Sal y otros errores frecuentes

Otro punto técnico clave es la sal: no “penetra” mágicamente, pero sí sazona el agua —la única oportunidad real de sabor interno— y mejora la percepción de gusto. Salear tarde suele dar pasta chata, por más buena que sea la salsa.

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Errores frecuentes que arruinan el resultado: agregar aceite al agua (reduce la adhesión de la salsa y no evita el pegote si faltan agua y movimiento), enjuagar la pasta (se va la capa de almidón útil), tapar la olla y bajar el fuego hasta dejar un pseudo-hervor, o poner la pasta antes de que el agua hierva de verdad.

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Consejos prácticos que se aplican ya