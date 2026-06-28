Gastronomía

Receta: bizcochuelo esponjoso de manzana y cacao sin harinas

Descubrí la receta innovadora del bizcochuelo de manzana y cacao, que combina sabores clásicos para un postre ideal. Con ingredientes simples y un tiempo de preparación de solo 30 minutos, deleitarás a todos.

Por ABC Color
28 de junio de 2026 a la - 13:00
Bizcochuelo de manzana y cacao.
Bizcochuelo de manzana y cacao.Shutterstock

Cómo hacer un bizcochuelo esponjoso de manzana y cacao

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Bizcochuelo de manzana y cacao

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 2 manzanas ralladas
  • 4 huevos
  • media taza de cacao amargo en polvo
  • media taza de azúcar
  • 1/4 de taza de aceite neutro
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 cucharada de jugo de limón
  • 1 pizca de sal
  • 1 cucharadita de canela molida

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 °C.
  2. Engrasar y forrar la base de un molde de 20 centímetros.
  3. Rallar las manzanas y mezclar con 1 cucharada de jugo de limón.
  4. Batir los huevos con media taza de azúcar hasta espumar y aclarar la mezcla.
  5. Incorporar media taza de aceite neutro y 1 cucharadita de esencia de vainilla.
  6. Añadir la manzana rallada y mezclar hasta integrar.
  7. Tamizar media taza de cacao amargo en polvo con 1 cucharadita de polvo de hornear, 1 pizca de sal y 1 cucharadita de canela molida.
  8. Integrar los secos a la mezcla con movimientos envolventes hasta no ver restos de cacao.
  9. Verter la preparación en el molde y alisar la superficie.
  10. Hornear durante 30 a 40 minutos o hasta que al insertar un palillo salga con migas secas.
  11. Enfriar 15 minutos, desmoldar y dejar enfriar por completo antes de cortar.

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