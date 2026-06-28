Receta: bizcochuelo esponjoso de manzana y cacao sin harinas

Cómo hacer un bizcochuelo esponjoso de manzana y cacao
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Bizcochuelo de manzana y cacao
- Plato: Postre
Ingredientes
- 2 manzanas ralladas
- 4 huevos
- media taza de cacao amargo en polvo
- media taza de azúcar
- 1/4 de taza de aceite neutro
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 cucharada de jugo de limón
- 1 pizca de sal
- 1 cucharadita de canela molida
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 180 °C.
- Engrasar y forrar la base de un molde de 20 centímetros.
- Rallar las manzanas y mezclar con 1 cucharada de jugo de limón.
- Batir los huevos con media taza de azúcar hasta espumar y aclarar la mezcla.
- Incorporar media taza de aceite neutro y 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- Añadir la manzana rallada y mezclar hasta integrar.
- Tamizar media taza de cacao amargo en polvo con 1 cucharadita de polvo de hornear, 1 pizca de sal y 1 cucharadita de canela molida.
- Integrar los secos a la mezcla con movimientos envolventes hasta no ver restos de cacao.
- Verter la preparación en el molde y alisar la superficie.
- Hornear durante 30 a 40 minutos o hasta que al insertar un palillo salga con migas secas.
- Enfriar 15 minutos, desmoldar y dejar enfriar por completo antes de cortar.