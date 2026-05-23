Gastronomía

Aprendé a hacer un sencillo y esponjoso bizcochuelo de yogur

El bizcochuelo de yogur, esponjoso y fácil de preparar, combina simples ingredientes y será la estrella de tu próxima reunión. Descubrí la receta ideal para obtener un resultado perfecto.

Por ABC Color
23 de mayo de 2026 a la - 13:00
Bizcochuelo.
Bizcochuelo.Shutterstock

Cómo hacer un bizcochuelo de yogur

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Bizcochuelo de yogur

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 1 taza de yogur natural
  • 2 tazas de azúcar
  • 3 tazas de harina 0000
  • 1 cucharada de polvo de hornear
  • 3 huevos
  • 1/2 taza de aceite neutro
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 cucharadita de ralladura de limón
  • 1 pizca de sal
  • 1 cucharadita de manteca
  • 1 cucharada de harina

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 °C.
  2. Enmantecar un molde y enharinarlo.
  3. Batir los huevos con el azúcar hasta integrar.
  4. Agregar el yogur, el aceite, la vainilla y la ralladura de limón, y mezclar.
  5. Tamizar la harina con el polvo de hornear y la sal.
  6. Incorporar los secos a la mezcla húmeda y mezclar hasta obtener una masa homogénea.
  7. Verter la preparación en el molde.
  8. Hornear de 35 a 45 minutos o hasta que al pinchar con un palillo salga seco.
  9. Dejar enfriar 10 minutos, desmoldar y enfriar por completo.

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