Aprendé a hacer un sencillo y esponjoso bizcochuelo de yogur

Cómo hacer un bizcochuelo de yogur
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Bizcochuelo de yogur
- Plato: Postre
Ingredientes
- 1 taza de yogur natural
- 2 tazas de azúcar
- 3 tazas de harina 0000
- 1 cucharada de polvo de hornear
- 3 huevos
- 1/2 taza de aceite neutro
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 cucharadita de ralladura de limón
- 1 pizca de sal
- 1 cucharadita de manteca
- 1 cucharada de harina
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 180 °C.
- Enmantecar un molde y enharinarlo.
- Batir los huevos con el azúcar hasta integrar.
- Agregar el yogur, el aceite, la vainilla y la ralladura de limón, y mezclar.
- Tamizar la harina con el polvo de hornear y la sal.
- Incorporar los secos a la mezcla húmeda y mezclar hasta obtener una masa homogénea.
- Verter la preparación en el molde.
- Hornear de 35 a 45 minutos o hasta que al pinchar con un palillo salga seco.
- Dejar enfriar 10 minutos, desmoldar y enfriar por completo.