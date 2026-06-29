Gastronomía

¿Sobró pollo de ayer? Hacé bolitas de pollo y queso fundido con esta receta

Las bolitas de pollo y queso son un aperitivo irresistible, perfectas para cualquier ocasión. Con solo cinco ingredientes y 30 minutos de preparación, aprendé a preparar esta deliciosa entrada.

Por ABC Color
29 de junio de 2026 a la - 13:00
Bolitas de pollo y queso.
Bolitas de pollo y queso.Shutterstock

Cómo hacer bolitas de pollo y queso

Lea más: Receta para hacer un salteado de pollo en colorida presentación

Bolitas de pollo y queso

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 2 tazas de pollo cocido desmenuzado
  • 1 taza de queso mozzarella rallado
  • 1 huevo
  • 3 cucharadas de pan rallado
  • 1 cucharadita de ajo en polvo
  • 1 cucharadita de perejil seco
  • 1 pizca de sal
  • 1 pizca de pimienta
  • 2 tazas de aceite para freír

Elaboración paso a paso

  1. Mezclar el pollo desmenuzado con el queso mozzarella, el huevo, el pan rallado, el ajo en polvo, el perejil, la sal y la pimienta.
  2. Formar bolitas del tamaño de 1 cucharada y compactarlas bien.
  3. Calentar el aceite en una olla o sartén profunda a fuego medio-alto.
  4. Freír las bolitas en tandas durante 2 a 3 minutos, hasta que estén doradas por fuera.
  5. Retirar las bolitas y escurrirlas sobre papel absorbente.
  6. Servir calientes.