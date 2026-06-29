¿Sobró pollo de ayer? Hacé bolitas de pollo y queso fundido con esta receta

Cómo hacer bolitas de pollo y queso
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Bolitas de pollo y queso
- Plato: Entrada
Ingredientes
- 2 tazas de pollo cocido desmenuzado
- 1 taza de queso mozzarella rallado
- 1 huevo
- 3 cucharadas de pan rallado
- 1 cucharadita de ajo en polvo
- 1 cucharadita de perejil seco
- 1 pizca de sal
- 1 pizca de pimienta
- 2 tazas de aceite para freír
Elaboración paso a paso
- Mezclar el pollo desmenuzado con el queso mozzarella, el huevo, el pan rallado, el ajo en polvo, el perejil, la sal y la pimienta.
- Formar bolitas del tamaño de 1 cucharada y compactarlas bien.
- Calentar el aceite en una olla o sartén profunda a fuego medio-alto.
- Freír las bolitas en tandas durante 2 a 3 minutos, hasta que estén doradas por fuera.
- Retirar las bolitas y escurrirlas sobre papel absorbente.
- Servir calientes.