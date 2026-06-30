Receta de tarta de yogur griego sin harinas ni azúcar agregado

Cómo hacer una tarta de yogur griego sin harinas ni azúcar agregado
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Tarta de yogur griego
- Plato: Postre
Ingredientes
- 2 tazas de yogur griego natural
- 3 huevos
- 1 banana madura
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- 1 cucharadita de ralladura de limón
- 1 cucharada de jugo de limón
- 1 pizca de sal
- 1 cucharadita de aceite neutro
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 180 °C.
- Engrasar un molde con 1 cucharadita de aceite neutro.
- Triturar 1 banana madura hasta lograr un puré liso.
- Batir 3 huevos en un bol hasta integrar.
- Incorporar 2 tazas de yogur griego natural y mezclar hasta homogeneizar.
- Agregar el puré de banana, 1 cucharadita de extracto de vainilla, 1 cucharadita de ralladura de limón, 1 cucharada de jugo de limón y 1 pizca de sal, y mezclar hasta obtener una crema uniforme.
- Verter la mezcla en el molde.
- Hornear entre 35 y 45 minutos hasta que el centro quede apenas tembloroso.
- Apagar el horno y dejar reposar 10 minutos con la puerta entreabierta.
- Enfriar a temperatura ambiente y refrigerar 4 horas antes de desmoldar y servir.