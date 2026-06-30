Gastronomía

Receta de tarta de yogur griego sin harinas ni azúcar agregado

Descubrí una receta innovadora de tarta de yogur griego, libre de harinas y azúcar. Perfecta para quienes buscan opciones saludables y deliciosas, esta fácil preparación sorprende con su textura cremosa y sabor intenso, ideal para cualquier ocasión.

Por ABC Color
30 de junio de 2026 a la - 06:00
Tarta de yogur griego sin harinas.
Tarta de yogur griego sin harinas.Shutterstock

Cómo hacer una tarta de yogur griego sin harinas ni azúcar agregado

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Tarta de yogur griego

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 2 tazas de yogur griego natural
  • 3 huevos
  • 1 banana madura
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla
  • 1 cucharadita de ralladura de limón
  • 1 cucharada de jugo de limón
  • 1 pizca de sal
  • 1 cucharadita de aceite neutro

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 °C.
  2. Engrasar un molde con 1 cucharadita de aceite neutro.
  3. Triturar 1 banana madura hasta lograr un puré liso.
  4. Batir 3 huevos en un bol hasta integrar.
  5. Incorporar 2 tazas de yogur griego natural y mezclar hasta homogeneizar.
  6. Agregar el puré de banana, 1 cucharadita de extracto de vainilla, 1 cucharadita de ralladura de limón, 1 cucharada de jugo de limón y 1 pizca de sal, y mezclar hasta obtener una crema uniforme.
  7. Verter la mezcla en el molde.
  8. Hornear entre 35 y 45 minutos hasta que el centro quede apenas tembloroso.
  9. Apagar el horno y dejar reposar 10 minutos con la puerta entreabierta.
  10. Enfriar a temperatura ambiente y refrigerar 4 horas antes de desmoldar y servir.

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