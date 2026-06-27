Trufas de yogur y coco: bolitas de pura cremosidad sin necesidad de usar cremas pesadas o manteca

Cómo hacer trufas de yogur y coco
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Trufas de yogur y coco
- Plato: Postre
Ingredientes
- 1 taza de yogur griego natural
- 1 taza de coco rallado fino
- 2 cucharadas de miel
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- 1 pizca de sal
- 1/2 taza de coco rallado para rebozar
Elaboración paso a paso
- Mezclar el yogur griego, 1 taza de coco rallado, la miel, la vainilla y la sal hasta integrar por completo.
- Refrigerar la mezcla durante 30 minutos para que tome firmeza.
- Formar bolitas de 2 a 3 centímetros con las manos ligeramente húmedas.
- Rebozar las bolitas en 1/2 taza de coco rallado hasta cubrirlas bien.
- Refrigerar las trufas durante 20 minutos antes de servir.
- Guardar en un recipiente hermético en refrigeración hasta 5 días.