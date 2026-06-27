Gastronomía

Trufas de yogur y coco: bolitas de pura cremosidad sin necesidad de usar cremas pesadas o manteca

Las trufas de yogur y coco, una deliciosa opción para los amantes de los postres saludables, combinan ingredientes simples y frescos. Preparalas en pasos sencillos y disfrutá de bocados irresistibles.

Por ABC Color
27 de junio de 2026 a la - 06:00
Trufas de coco y yogur.
Trufas de coco y yogur.Shutterstock

Cómo hacer trufas de yogur y coco

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Trufas de yogur y coco

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 1 taza de yogur griego natural
  • 1 taza de coco rallado fino
  • 2 cucharadas de miel
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla
  • 1 pizca de sal
  • 1/2 taza de coco rallado para rebozar

Elaboración paso a paso

  1. Mezclar el yogur griego, 1 taza de coco rallado, la miel, la vainilla y la sal hasta integrar por completo.
  2. Refrigerar la mezcla durante 30 minutos para que tome firmeza.
  3. Formar bolitas de 2 a 3 centímetros con las manos ligeramente húmedas.
  4. Rebozar las bolitas en 1/2 taza de coco rallado hasta cubrirlas bien.
  5. Refrigerar las trufas durante 20 minutos antes de servir.
  6. Guardar en un recipiente hermético en refrigeración hasta 5 días.

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