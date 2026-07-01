Gastronomía

Donas de yogur al horno: esponjosas, ligeras y más sanas que las tradicionales

Las donas de yogur al horno, saludables y deliciosas, están ganando popularidad. Esta receta sencilla, lista en menos de 30 minutos, transforma ingredientes cotidianos en un postre irresistible que deleitará a toda la familia.

Por ABC Color
01 de julio de 2026 a la - 13:00
Donas de yogur al horno.
Donas de yogur al horno.Shutterstock

Cómo hacer donas de yogur al horno

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Donas de yogur al horno

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 1 taza y media de harina de trigo
  • 2 cucharaditas de polvo de hornear
  • media cucharadita de bicarbonato de sodio
  • 1 pizca de sal
  • media taza de azúcar
  • 1 taza de yogur natural
  • 1 huevo
  • 1/4 de taza de leche
  • 2 cucharadas de manteca derretida
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 °C.
  2. Engrasar un molde para donas.
  3. Mezclar la harina de trigo, el polvo de hornear, el bicarbonato de sodio, la sal y el azúcar en un bol.
  4. Batir el yogur natural, el huevo, la leche, la manteca derretida y el extracto de vainilla en otro bol.
  5. Incorporar los ingredientes líquidos a los secos y mezclar hasta integrar sin batir de más.
  6. Pasar la masa a una manga pastelera o a una bolsa con una esquina cortada.
  7. Rellenar las cavidades del molde hasta 3/4 de su capacidad.
  8. Hornear durante 10 a 12 minutos hasta que al insertar un palillo salga limpio.
  9. Dejar reposar 5 minutos, desmoldar y enfriar sobre una rejilla.

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