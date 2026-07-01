Donas de yogur al horno: esponjosas, ligeras y más sanas que las tradicionales

Cómo hacer donas de yogur al horno
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Donas de yogur al horno
- Plato: Postre
Ingredientes
- 1 taza y media de harina de trigo
- 2 cucharaditas de polvo de hornear
- media cucharadita de bicarbonato de sodio
- 1 pizca de sal
- media taza de azúcar
- 1 taza de yogur natural
- 1 huevo
- 1/4 de taza de leche
- 2 cucharadas de manteca derretida
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 180 °C.
- Engrasar un molde para donas.
- Mezclar la harina de trigo, el polvo de hornear, el bicarbonato de sodio, la sal y el azúcar en un bol.
- Batir el yogur natural, el huevo, la leche, la manteca derretida y el extracto de vainilla en otro bol.
- Incorporar los ingredientes líquidos a los secos y mezclar hasta integrar sin batir de más.
- Pasar la masa a una manga pastelera o a una bolsa con una esquina cortada.
- Rellenar las cavidades del molde hasta 3/4 de su capacidad.
- Hornear durante 10 a 12 minutos hasta que al insertar un palillo salga limpio.
- Dejar reposar 5 minutos, desmoldar y enfriar sobre una rejilla.