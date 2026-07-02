Historia de la ensalada César y cómo preparar la versión auténtica paso a paso

La ensalada César no nació en Italia ni en un recetario clásico francés, sino en un comedor fronterizo. La versión más aceptada sitúa su origen el 4 de julio de 1924 en el restaurante Caesar’s, en Tijuana, México, donde el chef y restaurador César Cardini improvisó un plato con lo que tenía a mano para atender una avalancha de clientes.
La autoría ha sido disputada a lo largo del tiempo, incluido su hermano Alex, pero el nombre y la popularización quedaron ligados a Cardini.
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Cuál era la receta original de la ensalada César
La receta original se basaba en lechuga romana, crutones, queso tipo parmesano, pimienta negra y un aderezo emulsionado con huevo, aceite de oliva, limón y salsa Worcestershire.
¿Lleva anchoas? La respuesta es matizada: el aderezo original no llevaba filetes de anchoa, pero la Worcestershire tradicional suele contener anchoa entre sus ingredientes, lo que aporta ese fondo salino sin un sabor a pescado dominante.
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Cómo se hace la salsa César auténtica paso a paso
Ensalada César
- Plato: Entrada
- Receta: mexicana
Ingredientes
- 1 diente de ajo
- 1 yema de huevo
- 2 cucharadas de jugo de limón
- 1 cucharada de salsa Worcestershire
- 8 cucharadas de aceite de oliva
- 4 cucharadas de queso parmesano rallado fino
- 1 pizca de pimienta negra
- 1 lechuga romana
- 2 tazas de crutones dorados
Elaboración paso a paso
- Frotar un bol grande con 1 diente de ajo y retirar el exceso.
- Añadir 1 yema de huevo, 2 cucharadas de jugo de limón y 1 cucharada de salsa Worcestershire.
- Batir la mezcla hasta integrar.
- Incorporar 8 cucharadas de aceite de oliva en forma de hilo, sin dejar de batir, hasta emulsionar.
- Sumar 3 cucharadas de queso parmesano rallado fino y 1 pizca de pimienta negra, y batir para integrar.
- Enfriar y secar bien la lechuga romana.
- Mezclar la lechuga con el aderezo justo para cubrir.
- Agregar 2 tazas de crutones dorados y terminar con 1 cucharada de queso parmesano rallado fino.