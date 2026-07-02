Historia de la ensalada César y cómo preparar la versión auténtica paso a paso

La ensalada César no nació en Italia ni en un recetario clásico francés, sino en un comedor fronterizo. La versión más aceptada sitúa su origen el 4 de julio de 1924 en el restaurante Caesar’s, en Tijuana, México, donde el chef y restaurador César Cardini improvisó un plato con lo que tenía a mano para atender una avalancha de clientes.

La autoría ha sido disputada a lo largo del tiempo, incluido su hermano Alex, pero el nombre y la popularización quedaron ligados a Cardini.

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Cuál era la receta original de la ensalada César

La receta original se basaba en lechuga romana, crutones, queso tipo parmesano, pimienta negra y un aderezo emulsionado con huevo, aceite de oliva, limón y salsa Worcestershire.

¿Lleva anchoas? La respuesta es matizada: el aderezo original no llevaba filetes de anchoa, pero la Worcestershire tradicional suele contener anchoa entre sus ingredientes, lo que aporta ese fondo salino sin un sabor a pescado dominante.

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Cómo se hace la salsa César auténtica paso a paso