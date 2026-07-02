Gastronomía

Historia de la ensalada César y cómo preparar la versión auténtica paso a paso

Originada en 1924 en Tijuana, la ensalada César, creada por César Cardini, ha evolucionado desde su receta clásica a versiones modernas repletas de ingredientes. Su popularidad en EE. UU. se disparó durante la Ley Seca, convirtiéndola en un ícono.

Por ABC Color
02 de julio de 2026 a la - 13:00
Auténtica ensalada César.
Auténtica ensalada César.Shutterstock

La ensalada César no nació en Italia ni en un recetario clásico francés, sino en un comedor fronterizo. La versión más aceptada sitúa su origen el 4 de julio de 1924 en el restaurante Caesar’s, en Tijuana, México, donde el chef y restaurador César Cardini improvisó un plato con lo que tenía a mano para atender una avalancha de clientes.

La autoría ha sido disputada a lo largo del tiempo, incluido su hermano Alex, pero el nombre y la popularización quedaron ligados a Cardini.

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Cuál era la receta original de la ensalada César

La receta original se basaba en lechuga romana, crutones, queso tipo parmesano, pimienta negra y un aderezo emulsionado con huevo, aceite de oliva, limón y salsa Worcestershire.

Ensalada César.
Ensalada César.

¿Lleva anchoas? La respuesta es matizada: el aderezo original no llevaba filetes de anchoa, pero la Worcestershire tradicional suele contener anchoa entre sus ingredientes, lo que aporta ese fondo salino sin un sabor a pescado dominante.

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Cómo se hace la salsa César auténtica paso a paso

Ensalada César

  • Plato: Entrada
  • Receta: mexicana

Ingredientes

  • 1 diente de ajo
  • 1 yema de huevo
  • 2 cucharadas de jugo de limón
  • 1 cucharada de salsa Worcestershire
  • 8 cucharadas de aceite de oliva
  • 4 cucharadas de queso parmesano rallado fino
  • 1 pizca de pimienta negra
  • 1 lechuga romana
  • 2 tazas de crutones dorados

Elaboración paso a paso

  1. Frotar un bol grande con 1 diente de ajo y retirar el exceso.
  2. Añadir 1 yema de huevo, 2 cucharadas de jugo de limón y 1 cucharada de salsa Worcestershire.
  3. Batir la mezcla hasta integrar.
  4. Incorporar 8 cucharadas de aceite de oliva en forma de hilo, sin dejar de batir, hasta emulsionar.
  5. Sumar 3 cucharadas de queso parmesano rallado fino y 1 pizca de pimienta negra, y batir para integrar.
  6. Enfriar y secar bien la lechuga romana.
  7. Mezclar la lechuga con el aderezo justo para cubrir.
  8. Agregar 2 tazas de crutones dorados y terminar con 1 cucharada de queso parmesano rallado fino.

Ensalada césar clásica vs moderna: qué cambió

Ensalada César.
Ensalada César.

Las versiones actuales suelen añadir anchoas visibles, mostaza, mayonesa, pollo, tocino o aderezos embotellados más dulces y densos. La versión clásica es más ligera, cítrica y emulsionada al momento.

Por qué se hizo famosa en Estados Unidos

Ensalada César.
Ensalada César.

Durante la Ley Seca, Tijuana fue un destino cercano para estadounidenses que cruzaban la frontera. El servicio teatral de preparar la ensalada en la mesa y el boca a boca, amplificado por viajeros y celebridades, la convirtieron en un símbolo gastronómico exportable.

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Errores que arruinan la ensalada César

Ensalada César.
Ensalada César.

La ensalada César se estropea con lechuga húmeda, exceso de aderezo, aceite rancio, parmesano viejo, crutones blandos y una emulsión mal ligada.

Una buena César depende menos de los extras y más de la técnica y la frescura de los ingredientes.