Prepará una mousse de chocolate con yogur griego fácil y deliciosa

Cómo hacer una musse de chocolate y yogur griego
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Mousse de chocolate y yogur griego
- Plato: Postre
Ingredientes
- 200 gramos de chocolate amargo
- 1 taza de yogur griego
- 1/2 taza de crema para batir
- 2 cucharadas de miel
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- 1 pizca de sal
- 1 taza de frutillas
- 1 cucharadita de jugo de limón
- 1 cucharadita de azúcar
Elaboración paso a paso
- Derretir el chocolate amargo a baño maría o en microondas en tandas de 20 segundos y dejar entibiar.
- Batir la crema para batir hasta lograr picos suaves.
- Mezclar el yogur griego con la miel, el extracto de vainilla y la sal.
- Incorporar el chocolate entibiado a la mezcla de yogur hasta integrar.
- Integrar la crema batida con movimientos envolventes hasta obtener una mousse homogénea.
- Refrigerar la mousse por 2 horas en recipientes individuales o en un bol.
- Cortar las frutillas y mezclarlas con el jugo de limón y el azúcar.
- Servir la mousse y cubrir con el topping de frutillas.