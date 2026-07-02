Gastronomía

Prepará una mousse de chocolate con yogur griego fácil y deliciosa

La mousse de chocolate y yogur griego combina la cremosidad del yogur con el intenso sabor del chocolate. Este postre, perfecto para cualquier ocasión, se prepara en pocos minutos y es muy sabroso.

Por ABC Color
02 de julio de 2026 a la - 06:00
Mousse de chocolate y yogur griego con topping de frutillas.
Mousse de chocolate y yogur griego con topping de frutillas.Shutterstock

Cómo hacer una musse de chocolate y yogur griego

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Mousse de chocolate y yogur griego

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 200 gramos de chocolate amargo
  • 1 taza de yogur griego
  • 1/2 taza de crema para batir
  • 2 cucharadas de miel
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla
  • 1 pizca de sal
  • 1 taza de frutillas
  • 1 cucharadita de jugo de limón
  • 1 cucharadita de azúcar

Elaboración paso a paso

  1. Derretir el chocolate amargo a baño maría o en microondas en tandas de 20 segundos y dejar entibiar.
  2. Batir la crema para batir hasta lograr picos suaves.
  3. Mezclar el yogur griego con la miel, el extracto de vainilla y la sal.
  4. Incorporar el chocolate entibiado a la mezcla de yogur hasta integrar.
  5. Integrar la crema batida con movimientos envolventes hasta obtener una mousse homogénea.
  6. Refrigerar la mousse por 2 horas en recipientes individuales o en un bol.
  7. Cortar las frutillas y mezclarlas con el jugo de limón y el azúcar.
  8. Servir la mousse y cubrir con el topping de frutillas.

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