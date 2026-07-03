Descubrí cómo preparar la famosa salsa Worcestershire fácilmente

Cómo hacer la salsa Worcestershire
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Salsa Worcestershire
- Plato: Dip
Ingredientes
- 1 taza de vinagre de malta
- media taza de vinagre de manzana
- media taza de salsa de soja
- 3 cucharadas de melaza
- 2 cucharadas de pasta de tamarindo
- 2 cucharadas de anchoas picadas
- 1 cucharada de azúcar moreno
- 1 cucharada de cebolla rallada
- 2 dientes de ajo picado
- 1 cucharadita de mostaza en polvo
- 1 cucharadita de jengibre molido
- media cucharadita de canela molida
- 1/4 cucharadita de clavo molido
- 1/4 cucharadita de pimienta negra molida
- 1 pizca de sal
Elaboración paso a paso
- Mezclar todos los ingredientes en una cacerola.
- Calentar a fuego medio hasta que empiece a hervir suave.
- Reducir el fuego y cocinar a fuego bajo durante 15 minutos, removiendo de vez en cuando.
- Enfriar completamente la mezcla.
- Triturar con batidora hasta obtener una salsa uniforme.
- Colar con un colador fino para retirar los sólidos.
- Embotellar en un frasco limpio y refrigerar antes de usar.