Gastronomía

Descubrí cómo preparar la famosa salsa Worcestershire fácilmente

La salsa Worcestershire, un clásico en la cocina, combina ingredientes como vinagre, melaza y especias. Descubrí cómo prepararla en casa, mejorando tus platos con esta extensa y rica tradición gastronómica que data del siglo XIX.

Por ABC Color
03 de julio de 2026 a la - 11:58
Salsa Worcestershire, imagen ilustrativa.
Salsa Worcestershire, imagen ilustrativa.Shutterstock

Cómo hacer la salsa Worcestershire

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Salsa Worcestershire

  • Plato: Dip

Ingredientes

  • 1 taza de vinagre de malta
  • media taza de vinagre de manzana
  • media taza de salsa de soja
  • 3 cucharadas de melaza
  • 2 cucharadas de pasta de tamarindo
  • 2 cucharadas de anchoas picadas
  • 1 cucharada de azúcar moreno
  • 1 cucharada de cebolla rallada
  • 2 dientes de ajo picado
  • 1 cucharadita de mostaza en polvo
  • 1 cucharadita de jengibre molido
  • media cucharadita de canela molida
  • 1/4 cucharadita de clavo molido
  • 1/4 cucharadita de pimienta negra molida
  • 1 pizca de sal

Elaboración paso a paso

  1. Mezclar todos los ingredientes en una cacerola.
  2. Calentar a fuego medio hasta que empiece a hervir suave.
  3. Reducir el fuego y cocinar a fuego bajo durante 15 minutos, removiendo de vez en cuando.
  4. Enfriar completamente la mezcla.
  5. Triturar con batidora hasta obtener una salsa uniforme.
  6. Colar con un colador fino para retirar los sólidos.
  7. Embotellar en un frasco limpio y refrigerar antes de usar.

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