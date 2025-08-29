Gastronomía

Así podés preparar salsa arrabiata para acompañar las más picantes pastas del domingo

La salsa arrabiata, un clásico de la cocina italiana, combina la intensidad del ajo y la picantez del ají. Con ingredientes simples y un tiempo de preparación breve, es la opción perfecta para realzar tus platos de pasta al instante.

Por ABC Color
15 de febrero de 2022 - 15:33
Salsa arrabiata.
Salsa arrabiata.Shutterstock

Cómo hacer una salsa arrabiata

Salsa arrabiata rápida

  • Plato: Salsa

Ingredientes

  • 3 dientes de ajo
  • 6 hojas de albahaca fresca
  • 2 ajíes picantes 
  • 5 cucharadas de aceite de oliva extra virgen
  • 2 latas de tomate entero pelado
  • 3 cucharadas de salsa kétchup
  • 1 cucharadita de azúcar
  • Sal y pimienta

Elaboración paso a paso

  1. Abrir las latas de tomates enteros pelados, retirar el exceso de líquido y picarlos.
  2. Colocar en una cacerolita el aceite de oliva virgen extra y, mientras se calienta, picar los ajos. Añadir a la cacerolita los ajos y ajíes picantes enteros.
  3. Cuando comiencen a tener color, incorporar los tomates picados. Dejar cocinar unos 15 a 20 minutos a fuego medio-alto, removiendo continuamente para que no se peguen.
  4. Añadir la salsa kétchup, el azúcar, sal, pimienta y la albahaca picada. Remover.
  5. Probar y rectificar la sal. Incorporar la pasta cocida, remover y servir inmediatamente.

 

