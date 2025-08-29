Así podés preparar salsa arrabiata para acompañar las más picantes pastas del domingo

Cómo hacer una salsa arrabiata
Salsa arrabiata rápida
- Plato: Salsa
Ingredientes
- 3 dientes de ajo
- 6 hojas de albahaca fresca
- 2 ajíes picantes
- 5 cucharadas de aceite de oliva extra virgen
- 2 latas de tomate entero pelado
- 3 cucharadas de salsa kétchup
- 1 cucharadita de azúcar
- Sal y pimienta
Elaboración paso a paso
- Abrir las latas de tomates enteros pelados, retirar el exceso de líquido y picarlos.
- Colocar en una cacerolita el aceite de oliva virgen extra y, mientras se calienta, picar los ajos. Añadir a la cacerolita los ajos y ajíes picantes enteros.
- Cuando comiencen a tener color, incorporar los tomates picados. Dejar cocinar unos 15 a 20 minutos a fuego medio-alto, removiendo continuamente para que no se peguen.
- Añadir la salsa kétchup, el azúcar, sal, pimienta y la albahaca picada. Remover.
- Probar y rectificar la sal. Incorporar la pasta cocida, remover y servir inmediatamente.