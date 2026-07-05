Tres sándwiches típicos de Estados Unidos que te van a encantar

Cómo hacer un sándwich Philly cheesesteak
Philly cheesesteak
- Plato: Plato principal
- Receta: estadounidense
Ingredientes
- 2 unidades de pan tipo hoagie
- 400 gramos de bife en láminas muy finas
- 1 taza de cebolla en tiras
- 1 taza de locote verde en tiras
- 2 cucharadas de aceite vegetal
- 1 cucharadita de sal
- 1 cucharadita de pimienta negra
- 4 lonchas de queso provolone
Elaboración paso a paso
- Calentar 1 cucharada de aceite vegetal en una plancha o sartén grande a fuego medio-alto.
- Saltear la cebolla en tiras y el locote verde en tiras durante 5 minutos hasta ablandar.
- Retirar las verduras a un lado de la plancha o a un plato y reservar.
- Añadir 1 cucharada de aceite vegetal a la plancha y subir a fuego alto.
- Cocinar el bife en láminas muy finas durante 2 minutos, moviendo y separando la carne para que se dore sin secarse.
- Sazonar con 1 cucharadita de sal y 1 cucharadita de pimienta negra.
- Mezclar la carne con las verduras y formar 2 montones alargados sobre la plancha.
- Colocar 2 lonchas de provolone sobre cada montón y dejar fundir durante 1 minuto.
- Abrir los 2 panes tipo hoagie (o viena o cualquiera tipo Subway) y rellenar con cada montón de carne, verduras y queso.