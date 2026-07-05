Gastronomía

Tres sándwiches típicos de Estados Unidos que te van a encantar

Siguiendo con las celebraciones por los 250 años de la Independencia de los Estados Unidos, te mostramos cómo preparar tres sándwiches populares, el Philly cheesesteak, Pastrami y Reuben.

Por ABC Color
05 de julio de 2026 a la - 01:00
Pastrami sándwich.
Pastrami sándwich.Shutterstock

Cómo hacer un sándwich Philly cheesesteak

Philly Cheesesteak sándwich.
Philly Cheesesteak sándwich.

Philly cheesesteak

  • Plato: Plato principal
  • Receta: estadounidense

Ingredientes

  • 2 unidades de pan tipo hoagie
  • 400 gramos de bife en láminas muy finas
  • 1 taza de cebolla en tiras
  • 1 taza de locote verde en tiras
  • 2 cucharadas de aceite vegetal
  • 1 cucharadita de sal
  • 1 cucharadita de pimienta negra
  • 4 lonchas de queso provolone

Elaboración paso a paso

  1. Calentar 1 cucharada de aceite vegetal en una plancha o sartén grande a fuego medio-alto.
  2. Saltear la cebolla en tiras y el locote verde en tiras durante 5 minutos hasta ablandar.
  3. Retirar las verduras a un lado de la plancha o a un plato y reservar.
  4. Añadir 1 cucharada de aceite vegetal a la plancha y subir a fuego alto.
  5. Cocinar el bife en láminas muy finas durante 2 minutos, moviendo y separando la carne para que se dore sin secarse.
  6. Sazonar con 1 cucharadita de sal y 1 cucharadita de pimienta negra.
  7. Mezclar la carne con las verduras y formar 2 montones alargados sobre la plancha.
  8. Colocar 2 lonchas de provolone sobre cada montón y dejar fundir durante 1 minuto.
  9. Abrir los 2 panes tipo hoagie (o viena o cualquiera tipo Subway) y rellenar con cada montón de carne, verduras y queso.

Cómo hacer un sándwich Reuben

Reuben sándwich.
Reuben sándwich.

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Sándwich Reuben

  • Plato: Plato principal
  • Receta: estadounidense

Ingredientes

  • 2 rebanadas de pan de centeno
  • 6 lonchas de carne en conserva
  • 2 lonchas de queso suizo
  • 4 cucharadas de chucrut
  • 2 cucharadas de aderezo ruso
  • 1 cucharada de manteca

Elaboración paso a paso

  1. Escurrir el chucrut y reservar.
  2. Untar 2 unidades de rebanada de pan de centeno con 2 cucharadas de aderezo ruso por un solo lado.
  3. Colocar 1 loncha de queso suizo sobre el lado con aderezo de 1 rebanada de pan de centeno.
  4. Añadir 6 lonchas de carne en conserva y 4 cucharadas de chucrut.
  5. Cubrir con 1 loncha de queso suizo y cerrar con la otra unidad de rebanada de pan de centeno, dejando el aderezo hacia adentro.
  6. Untar 1 cucharada de manteca por fuera del sándwich, repartiendo entre ambas caras.
  7. Tostar en una sartén a fuego medio hasta dorar 1 lado y fundir parcialmente el queso.
  8. Voltear y tostar el otro lado hasta dorar y fundir el queso por completo.
  9. Retirar, reposar 1 minuto y cortar.

Cómo hacer un Pastrami sándwich

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Pastrami

  • Plato: Plato principal
  • Receta: estadounidense

Ingredientes

  • 1 pecho vacuno
  • 2 cucharadas de sal
  • 1 cucharadita de azúcar
  • 1 cucharadita de sal de curado
  • 2 cucharadas de pimienta negra molida gruesa
  • 2 cucharadas de coriandro molido
  • 1 cucharadita de ajo en polvo
  • 1 cucharadita de pimentón
  • 1 taza de agua

Elaboración paso a paso

  1. Mezclar la sal, el azúcar y la sal de curado.
  2. Frotar el pecho vacuno con la mezcla de curado por todos sus lados.
  3. Refrigerar la carne en un recipiente tapado durante 5 días.
  4. Enjuagar la carne con agua y remojar en agua limpia durante 2 horas.
  5. Mezclar la pimienta, el coriandro, el ajo en polvo y el pimentón.
  6. Cubrir la superficie de la carne con la mezcla de especias.
  7. Hornear a 150 °C durante 3 horas con 1 taza de agua en la bandeja.
  8. Reposar la carne durante 30 minutos antes de rebanar.
  9. Cortar en rebanadas finas contra la fibra y servir caliente dentro de panes.