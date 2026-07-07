Gastronomía

Aprendé a hacer arepas de huevo con este sencillo paso a paso

Receta de arepa al más puro estilo street food colombiano que enamora. De origen precolombino, la arepa se ha ganado su lugar traspasando fronteras gracias a su exquisito sabor.

Por ABC Color
23 de agosto de 2024 a la - 16:31
Este artículo tiene 1 año de antigüedad
Arepa colombiana de huevo.
Arepa colombiana de huevo.Shutterstock

Cómo hacer una arepa de huevo

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Las arepas son originarias de los actuales territorios de Venezuela y Colombia, y los rellenos más usuales dependen de la región.

Arepas de huevo

  • Plato: Entrada
  • Receta: colombiana

Ingredientes

  • 200 gramos de harina de maíz
  • 1 cucharadita de sal
  • ½ cucharadita de azúcar
  • 1 huevo
  • Aceite para freír

Elaboración paso a paso

  1. Poner la harina en un tazón junto con la sal y el azúcar. Añadir poco a poco agua hasta que se forme una masa manejable muy blanda.
  2. Cuando la masa esté lista, hacer las arepas de aproximadamente 5 cm y con un grosor de 1/2 centímetros.
  3. Aparte, calentar suficiente aceite vegetal en una sartén. Cuando hierva, poner una a una las arepas bañándolas con el aceite. Estas deberán subir a la superficie y esponjarse. Dejar 3 minutos y retirar del fuego.
  4. Con mucho cuidado, hacer una abertura lateral de 3 centímetros para introducir el huevo entero crudo, presionar un poco con los dedos y echar de nuevo al aceite no tan caliente para que se cocine el huevo, por aproximadamente un minuto y medio.
  5. Servir caliente.