Aprendé a hacer arepas de huevo con este sencillo paso a paso

Cómo hacer una arepa de huevo
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Las arepas son originarias de los actuales territorios de Venezuela y Colombia, y los rellenos más usuales dependen de la región.
Arepas de huevo
- Plato: Entrada
- Receta: colombiana
Ingredientes
- 200 gramos de harina de maíz
- 1 cucharadita de sal
- ½ cucharadita de azúcar
- 1 huevo
- Aceite para freír
Elaboración paso a paso
- Poner la harina en un tazón junto con la sal y el azúcar. Añadir poco a poco agua hasta que se forme una masa manejable muy blanda.
- Cuando la masa esté lista, hacer las arepas de aproximadamente 5 cm y con un grosor de 1/2 centímetros.
- Aparte, calentar suficiente aceite vegetal en una sartén. Cuando hierva, poner una a una las arepas bañándolas con el aceite. Estas deberán subir a la superficie y esponjarse. Dejar 3 minutos y retirar del fuego.
- Con mucho cuidado, hacer una abertura lateral de 3 centímetros para introducir el huevo entero crudo, presionar un poco con los dedos y echar de nuevo al aceite no tan caliente para que se cocine el huevo, por aproximadamente un minuto y medio.
- Servir caliente.