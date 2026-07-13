Gastronomía

Deleitate con este sabroso Strudel de champiñones y queso hecho en casa

Descubrí el arte del Strudel de champiñones y queso: una receta fácil y deliciosa que combina sabores intensos en cada bocado. Perfecto para cualquier ocasión, se prepara en menos de una hora y sorprenderá a tus invitados.

Por ABC Color
13 de julio de 2026 a la - 11:00
Strudel de champignones y queso.
Strudel de champiñones y queso.Lesyy

Cómo hacer un Strudel de champiñones y queso

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Strudel de champiñones y queso

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 2 láminas de masa filo
  • 2 tazas de champiñones
  • 1 cebolla
  • 2 dientes de ajo
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 cucharadita de tomillo seco
  • 1 pizca de sal
  • 1 pizca de pimienta negra
  • 1 taza de queso rallado
  • 2 cucharadas de manteca derretida
  • 1 huevo

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 200 °C.
  2. Picar los champiñones, la cebolla y los dientes de ajo.
  3. Calentar el aceite de oliva en una sartén a fuego medio.
  4. Sofreír la cebolla durante 5 minutos.
  5. Agregar el ajo y cocinar durante 1 minuto.
  6. Incorporar los champiñones y cocinar durante 8 minutos hasta que se evapore el líquido.
  7. Sazonar con el tomillo, la sal y la pimienta, y retirar del fuego.
  8. Dejar templar el relleno durante 10 minutos.
  9. Mezclar el queso rallado con el relleno ya templado.
  10. Pincelar 1 lámina de masa filo con manteca derretida y colocar otra lámina encima.
  11. Repetir el pincelado con manteca sobre la capa superior.
  12. Colocar el relleno a lo largo de 1 borde dejando 3 centímetros libres en los extremos.
  13. Doblar los laterales hacia dentro y enrollar para formar el strudel.
  14. Colocar el strudel en una bandeja con papel de horno con la unión hacia abajo.
  15. Batir el huevo y pincelar la superficie del strudel.
  16. Hornear durante 25 minutos hasta que esté dorado.
  17. Dejar reposar durante 5 minutos antes de cortar y servir.

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