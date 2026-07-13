Deleitate con este sabroso Strudel de champiñones y queso hecho en casa

Cómo hacer un Strudel de champiñones y queso
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Strudel de champiñones y queso
- Plato: Entrada
Ingredientes
- 2 láminas de masa filo
- 2 tazas de champiñones
- 1 cebolla
- 2 dientes de ajo
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 cucharadita de tomillo seco
- 1 pizca de sal
- 1 pizca de pimienta negra
- 1 taza de queso rallado
- 2 cucharadas de manteca derretida
- 1 huevo
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 200 °C.
- Picar los champiñones, la cebolla y los dientes de ajo.
- Calentar el aceite de oliva en una sartén a fuego medio.
- Sofreír la cebolla durante 5 minutos.
- Agregar el ajo y cocinar durante 1 minuto.
- Incorporar los champiñones y cocinar durante 8 minutos hasta que se evapore el líquido.
- Sazonar con el tomillo, la sal y la pimienta, y retirar del fuego.
- Dejar templar el relleno durante 10 minutos.
- Mezclar el queso rallado con el relleno ya templado.
- Pincelar 1 lámina de masa filo con manteca derretida y colocar otra lámina encima.
- Repetir el pincelado con manteca sobre la capa superior.
- Colocar el relleno a lo largo de 1 borde dejando 3 centímetros libres en los extremos.
- Doblar los laterales hacia dentro y enrollar para formar el strudel.
- Colocar el strudel en una bandeja con papel de horno con la unión hacia abajo.
- Batir el huevo y pincelar la superficie del strudel.
- Hornear durante 25 minutos hasta que esté dorado.
- Dejar reposar durante 5 minutos antes de cortar y servir.