Así podés preparar un delicioso flan con galletitas y chocolate

Cómo hacer un flan con galletitas y chocolate
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Flan con galletitas y chocolate
- Plato: Postre
Ingredientes
- 1 sobre de preparado para flan para 1 litro de leche
- 1 litro de leche
- 1 paquete de galletitas dulces (250 gramos)
- 1 vaso de leche
- 200 gramos de chocolate en barra
- 300 centímetros cúbicos de crema de leche
Opcional:
- 1 cucharada de licor de café
Elaboración paso a paso
- Preparar el flan como indica el paquete, con 1 litro de leche.
- Por otro lado, ir mojando las galletitas, muy brevemente, en la leche mezclada con el licor (opcional) y colocarlas en una recipiente de vidrio, alternando capas de galletas mojadas con capas de flan hasta que se acaben.
- Llevar a ebullición la crema de leche.
- Retirar del fuego y añadir el chocolate rallado o picado, removiendo hasta que se derrita completamente y se funda con la crema.
- Verter la crema de chocolate sobre la preparación, dejar enfriar y, luego, llevar a la heladera por 2 horas.