Gastronomía

Así podés preparar un delicioso flan con galletitas y chocolate

Receta fácil de flan con galletitas y chocolate, un postre rápido que te va a sacar de más de un apuro cuando estés con antojos.

Por Alba Acosta
31 de mayo de 2024 a la - 16:45
Este artículo tiene 2 años de antigüedad
Flan de galletitas y chocolate, imagen ilustrativa.
Flan de galletitas y chocolate, imagen ilustrativa.Shutterstock

Cómo hacer un flan con galletitas y chocolate

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Flan con galletitas y chocolate

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 1 sobre de preparado para flan para 1 litro de leche
  • 1 litro de leche
  • 1 paquete de galletitas dulces (250 gramos)
  • 1 vaso de leche
  • 200 gramos de chocolate en barra
  • 300 centímetros cúbicos de crema de leche

Opcional:

  • 1 cucharada de licor de café

Elaboración paso a paso

  1. Preparar el flan como indica el paquete, con 1 litro de leche.
  2. Por otro lado, ir mojando las galletitas, muy brevemente, en la leche mezclada con el licor (opcional) y colocarlas en una recipiente de vidrio, alternando capas de galletas mojadas con capas de flan hasta que se acaben.
  3. Llevar a ebullición la crema de leche.
  4. Retirar del fuego y añadir el chocolate rallado o picado, removiendo hasta que se derrita completamente y se funda con la crema.
  5. Verter la crema de chocolate sobre la preparación, dejar enfriar y, luego, llevar a la heladera por 2 horas.