Gastronomía

Aprendé a preparar el cóctel cítrico tipo spritz ideal para el fin de semana

El cóctel cítrico tipo spritz combina sabores refrescantes y burbujeantes en una bebida ideal para cualquier ocasión. Con ingredientes simples y un proceso rápido, transforma momentos ordinarios en celebraciones vibrantes. Descubrí cómo prepararlo en casa fácilmente.

Por ABC Color
17 de julio de 2026 a la - 13:00
Cóctel cítrico tipo spritz.
Cóctel cítrico tipo spritz.Shutterstock

Cómo hacer un cóctel cítrico tipo spritz

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Cóctel cítrico tipo spritz

  • Plato: Trago

Ingredientes

  • media taza de jugo de pomelo
  • media taza de jugo de naranja
  • media taza de prosecco
  • 1 taza de agua con gas
  • 1 cucharada de jarabe simple
  • 1 taza de hielo
  • 1 ramita de romero
  • 4 hojas de menta
  • 1 pizca de sal
  • 1 rodaja de pomelo
  • 1 rodaja de naranja

Elaboración paso a paso

  1. Enfriar una copa grande o vaso alto.
  2. Llenar el vaso con 1 taza de hielo.
  3. Agregar media taza de jugo de pomelo y media taza de jugo de naranja.
  4. Incorporar 1 cucharada de jarabe simple y 1 pizca de sal.
  5. Añadir media taza de prosecco y remover suavemente.
  6. Completar con 1 taza de agua con gas.
  7. Aromatizar con 1 ramita de romero y 4 hojas de menta.
  8. Decorar con 1 rodaja de pomelo y 1 rodaja de naranja.