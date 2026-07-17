Aprendé a preparar el cóctel cítrico tipo spritz ideal para el fin de semana

Cómo hacer un cóctel cítrico tipo spritz
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Cóctel cítrico tipo spritz
- Plato: Trago
Ingredientes
- media taza de jugo de pomelo
- media taza de jugo de naranja
- media taza de prosecco
- 1 taza de agua con gas
- 1 cucharada de jarabe simple
- 1 taza de hielo
- 1 ramita de romero
- 4 hojas de menta
- 1 pizca de sal
- 1 rodaja de pomelo
- 1 rodaja de naranja
Elaboración paso a paso
- Enfriar una copa grande o vaso alto.
- Llenar el vaso con 1 taza de hielo.
- Agregar media taza de jugo de pomelo y media taza de jugo de naranja.
- Incorporar 1 cucharada de jarabe simple y 1 pizca de sal.
- Añadir media taza de prosecco y remover suavemente.
- Completar con 1 taza de agua con gas.
- Aromatizar con 1 ramita de romero y 4 hojas de menta.
- Decorar con 1 rodaja de pomelo y 1 rodaja de naranja.