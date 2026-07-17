Panna cotta de yogur y miel: una vuelta de tuerca al clásico italiano

Cómo hacer panna cotta de yogur y miel
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Panna cotta de yogur y miel
- Plato: Postre
- Receta: italiana
Ingredientes
- 2 tazas de yogur natural
- 1 taza de leche
- 4 cucharadas de miel
- 2 cucharaditas de gelatina sin sabor
- 3 cucharadas de agua fría
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- 1 pizca de sal
Elaboración paso a paso
- Hidratar la gelatina en el agua fría durante 5 minutos.
- Calentar la leche con la miel y la sal a fuego medio hasta que esté caliente sin hervir.
- Retirar del fuego y disolver la gelatina hidratada en la leche caliente hasta integrar por completo.
- Dejar entibiar la mezcla durante 5 minutos.
- Batir el yogur con la vainilla y agregar en hilo la mezcla de leche, mezclando hasta que quede homogéneo.
- Repartir la preparación en 4 moldes o vasitos y llevar a la heladera.
- Refrigerar durante 4 horas o hasta que cuaje por completo.