Gastronomía

Panna cotta de yogur y miel: una vuelta de tuerca al clásico italiano

La panna cotta de yogur y miel, un postre delicioso y sencillo, se prepara en minutos. Combinando solo cinco ingredientes, esta receta resalta la frescura del yogur y la dulzura natural de la miel, perfecta para cualquier ocasión.

Por ABC Color
18 de julio de 2026 a la - 06:00
Panna cotta.
Panna cotta.Shutterstock

Cómo hacer panna cotta de yogur y miel

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Panna cotta de yogur y miel

  • Plato: Postre
  • Receta: italiana

Ingredientes

  • 2 tazas de yogur natural
  • 1 taza de leche
  • 4 cucharadas de miel
  • 2 cucharaditas de gelatina sin sabor
  • 3 cucharadas de agua fría
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla
  • 1 pizca de sal

Elaboración paso a paso

  1. Hidratar la gelatina en el agua fría durante 5 minutos.
  2. Calentar la leche con la miel y la sal a fuego medio hasta que esté caliente sin hervir.
  3. Retirar del fuego y disolver la gelatina hidratada en la leche caliente hasta integrar por completo.
  4. Dejar entibiar la mezcla durante 5 minutos.
  5. Batir el yogur con la vainilla y agregar en hilo la mezcla de leche, mezclando hasta que quede homogéneo.
  6. Repartir la preparación en 4 moldes o vasitos y llevar a la heladera.
  7. Refrigerar durante 4 horas o hasta que cuaje por completo.