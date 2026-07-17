Paraguay duplica representación de restaurantes entre 50 Best Discovery

The World 50 Best es una prestigiosa plataforma y guía internacional que elabora rankings anuales sobre lo mejor de la gastronomía y la coctelería mundial. Creada en 2002 por la revista británica Restaurant, con sede en Londres, Inglaterra.

La misma tiene una matriz de 50 Best Discovery, que enlista 50 de los mejores en una plataforma digital y una base de datos global de restaurantes, bares, hoteles y viñedos recomendados, que después pasan a integrar la lista de los 50 mejores del mundo.

La revista forma parte de un conglomerado de comunicación y marketing internacional muy grande e importante a nivel internacional, convirtiendose en la segunda o tercera plataforma más influyente a nivel gastronómico del mundo, explicó Arami O’hara, directora de varios institutos de gastronomía de Paraguay y que actualmente se desempeña como asesora de la Ministra Adriana Ortíz en la Secretaría Nacional de Cultura.

“Lo más conocido obviamente es su plataforma de The World 50 Best Restaurants, porque los restaurantes son lo que impulsaron y como que lo más reconocidos. Nosotros tenemos presencia en la organización, en el sentido de que tenemos un director, una chair que está asignada para Paraguay, hay votantes de Paraguay que son obviamente secretos, nadie sabe quiénes son. Esta chair elige quiénes son (los restaurantes) y todo lo demás, y son los que se encargan de hacer votaciones en nombre de Paraguay”, indicó en comunicación con nuestro medio.

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Los 50 mejores restaurantes del mundo

O’hara explicó que si bien integrar la lista de 50 Best Discovery, no necesariamente significa integrar la lista de los 50 mejores restaurantes, pero si es una vidriera en la que los mismos tienen visibilidad y un escalón previo a la integración de los 50 mejores del mundo.

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“Hay veces que significa que sí pueden entrar en lista, pero no necesariamente significa eso. En síntesis lo que significa es ‘mirá, te estamos observando. Hay gente que está interesada en vos, hay votantes que te están visitando y están mencionándote y están hablando de vos a la organización’, entonces ya le llama la atención a ellos y ellos empiezan a hacer la publicación. Nosotros esta vuelta duplicamos la presencia de restaurantes en el sentido de que estábamos normalmente manteniendo entre dos y tres restaurantes aproximadamente en Discovery. Ahora son seis restaurantes en Discovery”, precisó.

Los que ya integraban la lista de 50 Best Discovery son Pacuri, Cocina Clandestina y Tierra Colorada, y los que se sumaron en esta oportunidad son Toro, Tavá Comedor y 1688 Resto.

Arami señaló que a partir de ahí se genera una sinergia de trabajo en la que los equipos de trabajo de restaurantes no deben relajarse y al contrario, deben mantener y mejorar sus servicios.

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“En este caso, que es totalmente meritorio, yo le llamo como que la antesala luego, o sea, a estas nominaciones y a estos Discovery yo en realidad le llamo la antesala a figurar en lista, porque quiere decir que ya te están observando. Ojalá Dios quiera que esto también signifique, ¿por qué no? Que hacia fin de año cuando se abra la lista aparezcan restaurantes, ya sean estos u otros, y nos llevemos la sorpresa, la grata sorpresa de que tenemos otra vez, después de 10 años, porque el último que ingresó fue Rodolfo Angenscheidt en el 2016, nos llevemos la grata sorpresa de que tenemos otra vez un restaurante en la lista de los 50 Best", concluyó.