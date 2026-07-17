¿Cómo hacer un affogato perfecto? Aquí te lo contamos

Cómo hacer affogato
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Affogato
- Plato: Postre
- Receta: italiana
Ingredientes
- 2 scoops de helado de vainilla
- 1 unidad de espresso caliente
- 1 cucharadita de cacao amargo
- 1 cucharada de almendras fileteadas
Elaboración paso a paso
- Enfriar 1 copa o vaso en el congelador durante 5 minutos.
- Colocar 2 scoops de helado de vainilla en la copa o vaso frío.
- Preparar 1 espresso caliente.
- Verter el espresso caliente sobre el helado en el momento de servir.
- Espolvorear 1 cucharadita de cacao amargo por encima.
- Agregar 1 cucharada de almendras fileteadas y servir de inmediato.