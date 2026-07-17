Gastronomía

¿Cómo hacer un affogato perfecto? Aquí te lo contamos

El affogato, una deliciosa combinación de café y helado, gana popularidad. Hoy te mostramos cómo preparar esta sencilla pero exquisita receta en casa.

Por ABC Color
17 de julio de 2026 a la - 06:00
Affogato, imagen ilustrativa.
Affogato, imagen ilustrativa.Shutterstock

Cómo hacer affogato

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Affogato

  • Plato: Postre
  • Receta: italiana

Ingredientes

  • 2 scoops de helado de vainilla
  • 1 unidad de espresso caliente
  • 1 cucharadita de cacao amargo
  • 1 cucharada de almendras fileteadas

Elaboración paso a paso

  1. Enfriar 1 copa o vaso en el congelador durante 5 minutos.
  2. Colocar 2 scoops de helado de vainilla en la copa o vaso frío.
  3. Preparar 1 espresso caliente.
  4. Verter el espresso caliente sobre el helado en el momento de servir.
  5. Espolvorear 1 cucharadita de cacao amargo por encima.
  6. Agregar 1 cucharada de almendras fileteadas y servir de inmediato.

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