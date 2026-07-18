Prepará sabrosas empanadas de queso con este sencillo paso a paso

Cómo hacer empanadas de queso
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Empanadas de queso
- Plato: Entrada o plato principal
- Para: Para 12 unidades
Ingredientes
- 12 tapas de empanadas para horno
- 1 taza y ½ de queso mozarela (o mezcla de quesos a elección)
- 2 cucharadas de perejil fresco picado
- ½ taza de caldo de ave
- 1 cucharadita de fécula de maíz
- Sal y pimienta
- 1 huevo para pintar
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno al máximo.
- Disolver la fécula de maíz en un poco de agua fría y agregar al caldo. Calentar hasta que espese un poco.
- En un bol, mezclar los quesos con el perejil picado, el caldo y salpimentar a gusto.
- Colocar una cucharada del relleno en el centro de cada tapa de empanada y cerrar con un repulgue. Colocar las empanadas en una fuente para horno con rocío vegetal; pincelarlas con el huevo batido.
- Cocinar en horno a 180 ºC por 20 a 30 minutos, hasta que estén doradas.