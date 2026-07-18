Gastronomía

Prepará sabrosas empanadas de queso con este sencillo paso a paso

Receta fácil de empanada de queso para una cena casual pero riquísima y rápida de preparar.

Por ABC Color
15 de abril de 2023 a la - 16:35
Este artículo tiene 3 años de antigüedad
Empanada de queso, imagen ilustrativa.
Empanada de queso, imagen ilustrativa.Shutterstock

Cómo hacer empanadas de queso

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Empanadas de queso

  • Plato: Entrada o plato principal
  • Para: Para 12 unidades

Ingredientes

  • 12 tapas de empanadas para horno
  • 1 taza y ½ de queso mozarela (o mezcla de quesos a elección)
  • 2 cucharadas de perejil fresco picado
  • ½ taza de caldo de ave
  • 1 cucharadita de fécula de maíz
  • Sal y pimienta
  • 1 huevo para pintar

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno al máximo.
  2. Disolver la fécula de maíz en un poco de agua fría y agregar al caldo. Calentar hasta que espese un poco.
  3. En un bol, mezclar los quesos con el perejil picado, el caldo y salpimentar a gusto.
  4. Colocar una cucharada del relleno en el centro de cada tapa de empanada y cerrar con un repulgue. Colocar las empanadas en una fuente para horno con rocío vegetal; pincelarlas con el huevo batido.
  5. Cocinar en horno a 180 ºC por 20 a 30 minutos, hasta que estén doradas.