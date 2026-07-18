Gastronomía

Receta: así podés preparar una rica torta de frutilla y chocolate

Receta de torta de frutilla y chocolate, ideal para aprovechar la temporada de frutillas.

Por ABC Color
13 de agosto de 2024 a la - 10:00
Este artículo tiene 1 año de antigüedad
Torta de chocolate y frutilla, imagen ilustrativa.
Torta de chocolate y frutilla, imagen ilustrativa.Shutterstock

Cómo hacer una torta de frutilla y chocolate

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Torta de frutilla y chocolate

  • Plato: Postre

Ingredientes

Para la torta de chocolate:

  • 1 taza de azúcar
  • 3/4 taza + 2 cucharadas de harina 0000
  • 1/4 taza + 2 cucharadas de cacao en polvo
  • 1 cucharadita de polvo para hornear
  • 1 cucharadita de bicarbonato de sodio
  • ½ cucharadita de sal
  • 1 huevo
  • ½ taza de leche
  • ¼ taza de aceite de girasol
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • ½ taza de agua hirviendo

Para la mousse de chocolate:

  • 6 cucharadas de manteca sin sal
  • 340 gramos de chocolate semiamargo de alta calidad (picado)
  • 100 gramos de chocolate blanco (picado)
  • 2 tazas de crema batida
  • 2/3 taza de azúcar
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 2 cucharaditas de gelatina sin sabor
  • 2 a 3 cucharadas de agua fría
  • 500 gramos de frutillas

Para el ganache de chocolate:

  • 1 taza de crema de leche
  • 150 gramos de chocolate semiamargo (picado)

Elaboración paso a paso

  1. En la procesadora, mezclar los ingredientes de la masa: azúcar, harina, cacao, polvo de hornear, bicarbonato de sodio y sal. Añadir el huevo, la leche, el aceite y la vainilla. Mezclar a velocidad media durante 2 minutos. Agregar ½ taza de agua hirviendo y mezclar hasta que se combine.
  2. Verter la masa en un molde y hornear hasta que el palillo insertado en el centro salga limpio (25 a 35 minutos a 180 °C). Dejar enfriar antes de desmoldar.
  3. Mezclar la gelatina sin sabor en 3 cdas. de agua fría y reservar.
  4. Derretir el chocolate negro y blanco junto con la manteca, a baño María o microondas.
  5. Calentar la gelatina ablandada a fuego lento y revolver hasta que se disuelva.
  6. Batir la crema de leche y la esencia de vainilla hasta que se formen picos medios. Agregar gradualmente el azúcar en polvo. Incorporar la gelatina y mezclar. Añadir el chocolate derretido y mezclar hasta integrar.
  7. Cortar la torta en dos y colocar la base en el plato. Ubicar un anillo de acetato o aluminio alrededor de la torta. Colocar un poco de mousse de chocolate, frutillas cortadas a la mitad verticalmente alrededor de la pared del aro y más frutillas en el centro. Completar con la mousse y emparejar con una espátula. Tapar con la otra mitad de la torta y llevar a la heladera por 4 a 6 horas, durante la noche.
  8. Ganache: poner a calentar la crema pesada y agregar el chocolate picado. Dejar reposar un par de minutos. Luego, empezar a agitar suavemente hasta que todo el chocolate se haya derretido.
  9. Extender el ganache por encima de la torta y llevar nuevamente a la heladera.
  10. Pasar un cuchillo fino alrededor de la torta y liberar el anillo. Decorar con rizos de chocolate y frutillas frescas.