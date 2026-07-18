Receta: así podés preparar una rica torta de frutilla y chocolate

Cómo hacer una torta de frutilla y chocolate
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Torta de frutilla y chocolate
- Plato: Postre
Ingredientes
Para la torta de chocolate:
- 1 taza de azúcar
- 3/4 taza + 2 cucharadas de harina 0000
- 1/4 taza + 2 cucharadas de cacao en polvo
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- 1 cucharadita de bicarbonato de sodio
- ½ cucharadita de sal
- 1 huevo
- ½ taza de leche
- ¼ taza de aceite de girasol
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- ½ taza de agua hirviendo
Para la mousse de chocolate:
- 6 cucharadas de manteca sin sal
- 340 gramos de chocolate semiamargo de alta calidad (picado)
- 100 gramos de chocolate blanco (picado)
- 2 tazas de crema batida
- 2/3 taza de azúcar
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 2 cucharaditas de gelatina sin sabor
- 2 a 3 cucharadas de agua fría
- 500 gramos de frutillas
Para el ganache de chocolate:
- 1 taza de crema de leche
- 150 gramos de chocolate semiamargo (picado)
Elaboración paso a paso
- En la procesadora, mezclar los ingredientes de la masa: azúcar, harina, cacao, polvo de hornear, bicarbonato de sodio y sal. Añadir el huevo, la leche, el aceite y la vainilla. Mezclar a velocidad media durante 2 minutos. Agregar ½ taza de agua hirviendo y mezclar hasta que se combine.
- Verter la masa en un molde y hornear hasta que el palillo insertado en el centro salga limpio (25 a 35 minutos a 180 °C). Dejar enfriar antes de desmoldar.
- Mezclar la gelatina sin sabor en 3 cdas. de agua fría y reservar.
- Derretir el chocolate negro y blanco junto con la manteca, a baño María o microondas.
- Calentar la gelatina ablandada a fuego lento y revolver hasta que se disuelva.
- Batir la crema de leche y la esencia de vainilla hasta que se formen picos medios. Agregar gradualmente el azúcar en polvo. Incorporar la gelatina y mezclar. Añadir el chocolate derretido y mezclar hasta integrar.
- Cortar la torta en dos y colocar la base en el plato. Ubicar un anillo de acetato o aluminio alrededor de la torta. Colocar un poco de mousse de chocolate, frutillas cortadas a la mitad verticalmente alrededor de la pared del aro y más frutillas en el centro. Completar con la mousse y emparejar con una espátula. Tapar con la otra mitad de la torta y llevar a la heladera por 4 a 6 horas, durante la noche.
- Ganache: poner a calentar la crema pesada y agregar el chocolate picado. Dejar reposar un par de minutos. Luego, empezar a agitar suavemente hasta que todo el chocolate se haya derretido.
- Extender el ganache por encima de la torta y llevar nuevamente a la heladera.
- Pasar un cuchillo fino alrededor de la torta y liberar el anillo. Decorar con rizos de chocolate y frutillas frescas.