Receta imperdible: croissant relleno de crema de pistacho

Cómo hacer croissant relleno de crema de pistacho
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Croissant relleno de crema de pistacho
- Plato: Postre
Ingredientes
- 6 croissant
- 1 taza de leche entera
- 3 cucharadas de azúcar
- 2 yemas de huevo
- 2 cucharadas de maicena
- 3 cucharadas de pasta de pistacho
- 1 cucharada de manteca
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- 1 pizca de sal
- 2 cucharadas de pistacho picado
- 2 cucharadas de azúcar glas
Elaboración paso a paso
- Calentar la leche en una cacerola hasta que empiece a humear sin hervir.
- Batir las yemas con el azúcar y la maicena en un bol hasta obtener una mezcla homogénea.
- Verter 1/3 de la leche caliente sobre la mezcla de yemas mientras se bate constantemente para templar.
- Devolver la mezcla a la cacerola y cocinar a fuego medio mientras se remueve hasta espesar.
- Retirar del fuego y añadir la pasta de pistacho, la manteca, la vainilla y la sal, y mezclar hasta integrar.
- Cubrir la crema con film a contacto y refrigerar 30 minutos hasta enfriar.
- Cortar los croissants a lo largo sin separarlos del todo.
- Rellenar los croissants con la crema fría usando una manga o una cuchara.
- Espolvorear el azúcar glas y añadir el pistacho picado por encima.