Gastronomía

Receta imperdible: croissant relleno de crema de pistacho

El pistacho sigue ganando adeptos y las preparaciones que lo incluyen son cada vez más sabrosas. Aprendé a hacer croissants rellenos con crema de pistacho, una delicia.

Por ABC Color
24 de julio de 2026 a la - 13:00
Croissant relleno con crema de pistacho.
Croissant relleno con crema de pistacho.Shutterstock

Cómo hacer croissant relleno de crema de pistacho

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Croissant relleno de crema de pistacho

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 6 croissant
  • 1 taza de leche entera
  • 3 cucharadas de azúcar
  • 2 yemas de huevo
  • 2 cucharadas de maicena
  • 3 cucharadas de pasta de pistacho
  • 1 cucharada de manteca
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla
  • 1 pizca de sal
  • 2 cucharadas de pistacho picado
  • 2 cucharadas de azúcar glas

Elaboración paso a paso

  1. Calentar la leche en una cacerola hasta que empiece a humear sin hervir.
  2. Batir las yemas con el azúcar y la maicena en un bol hasta obtener una mezcla homogénea.
  3. Verter 1/3 de la leche caliente sobre la mezcla de yemas mientras se bate constantemente para templar.
  4. Devolver la mezcla a la cacerola y cocinar a fuego medio mientras se remueve hasta espesar.
  5. Retirar del fuego y añadir la pasta de pistacho, la manteca, la vainilla y la sal, y mezclar hasta integrar.
  6. Cubrir la crema con film a contacto y refrigerar 30 minutos hasta enfriar.
  7. Cortar los croissants a lo largo sin separarlos del todo.
  8. Rellenar los croissants con la crema fría usando una manga o una cuchara.
  9. Espolvorear el azúcar glas y añadir el pistacho picado por encima.

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