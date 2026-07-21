Gastronomía

Aprendé a preparar un exquisito postre Magnolia de frutillas

El postre Magnolia, un clásico de la repostería, combina frescura y cremosidad. Con frutillas en su apogeo, aprovechá para darte un gusto con esta receta.

Por ABC Color
21 de julio de 2026 a la - 11:30
Postre Magnolia de frutilla.
Postre Magnolia de frutilla.Shutterstock

Cómo hacer un postre Magnolia de frutillas

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Magnolia de frutilla

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 2 tazas de frutillas
  • 2 tazas de galletitas de vainilla
  • 1 lata de leche condensada
  • 1 taza de queso crema
  • 2 tazas de crema de leche
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla
  • 1 pizca de sal

Elaboración paso a paso

  1. Lavar y secar las frutillas.
  2. Cortar las frutillas en láminas o cubos.
  3. Batir el queso crema hasta suavizarlo.
  4. Agregar la leche condensada, el extracto de vainilla y la sal, y batir hasta integrar.
  5. Batir la crema de leche hasta lograr picos suaves.
  6. Incorporar la crema batida a la mezcla de queso crema con movimientos envolventes.
  7. Cubrir el fondo de una fuente o copas con 1 capa de galletitas de vainilla.
  8. Distribuir 1 capa de crema sobre las galletitas.
  9. Añadir 1 capa de frutillas.
  10. Repetir las capas hasta terminar los ingredientes, finalizando con crema y frutillas.
  11. Refrigerar 4 horas antes de servir.

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