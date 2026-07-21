Aprendé a preparar un exquisito postre Magnolia de frutillas

Cómo hacer un postre Magnolia de frutillas
Lea más: Receta: así podés preparar una rica torta de frutilla y chocolate
Magnolia de frutilla
- Plato: Postre
Ingredientes
- 2 tazas de frutillas
- 2 tazas de galletitas de vainilla
- 1 lata de leche condensada
- 1 taza de queso crema
- 2 tazas de crema de leche
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- 1 pizca de sal
Elaboración paso a paso
- Lavar y secar las frutillas.
- Cortar las frutillas en láminas o cubos.
- Batir el queso crema hasta suavizarlo.
- Agregar la leche condensada, el extracto de vainilla y la sal, y batir hasta integrar.
- Batir la crema de leche hasta lograr picos suaves.
- Incorporar la crema batida a la mezcla de queso crema con movimientos envolventes.
- Cubrir el fondo de una fuente o copas con 1 capa de galletitas de vainilla.
- Distribuir 1 capa de crema sobre las galletitas.
- Añadir 1 capa de frutillas.
- Repetir las capas hasta terminar los ingredientes, finalizando con crema y frutillas.
- Refrigerar 4 horas antes de servir.