Carrulim del 1 de agosto: por qué deberías prepararlo el 31 de julio

La tradición del carrulim tiene raíces en las antiguas creencias guaraníes y la influencia de la colonización española. Se cree que los guaraníes ya utilizaban la ruda y el limón por sus propiedades medicinales y espirituales antes de la llegada de los españoles. La combinación con la caña dio lugar al Carrulim tal como lo conocemos hoy.

El carrulim se consume principalmente el 1 de agosto, también Día de San Bartolomé. Se cree que beber carrulim este día ayuda a limpiar el cuerpo y el espíritu, garantizando salud y buena fortuna para sobrevivir el duro mes que se inicia y el resto del año.

La ruda, una planta con propiedades medicinales y protectoras, simboliza la purificación y la eliminación de la mala suerte. El limón, por otro lado, representa la renovación y la vitalidad, mientras que la caña aporta la energía necesaria para enfrentar el nuevo ciclo.

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Según la creencia popular, para que este brebaje surta el efecto deseado es necesario beber siete breves tragos en ayunas. Por eso, si la intención es cumplir a rajatabla con los preceptos populares y se descarta comprar el preparado listo, la preparación casera se debe hacer hoy.

Cómo hacer un carrulim en casa: receta tradicional

Preparar carrulim es un proceso sencillo que requiere ingredientes fáciles de conseguir, pero la clave está en seguir los pasos con cuidado para asegurar que la bebida adquiera su sabor característico y sus propiedades purificadoras.

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Cómo preparar carrulim