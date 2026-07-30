Dominá la salsa bechamel: aprendé a hacerla como un verdadero chef

Cómo hacer una auténtica salsa bechamel
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Salsa bechamel
Ingredientes
- 4 cucharadas de manteca
- 4 cucharadas de harina de trigo
- 3 tazas de leche entera
- 1 cucharadita de sal
- 1 pizca de nuez moscada
- 1 pizca de pimienta blanca
Elaboración paso a paso
- Calentar la leche en un cazo hasta que esté muy caliente sin hervir.
- Derretir la manteca en una cacerola a fuego medio.
- Añadir la harina y remover de forma constante durante 2 minutos para formar un roux rubio.
- Verter la leche caliente poco a poco mientras se bate para evitar grumos.
- Cocinar sin dejar de remover hasta que la salsa espese y hierva suavemente durante 2 minutos.
- Bajar el fuego y mantener la cocción 3 minutos más, removiendo, para eliminar el sabor a harina.
- Sazonar con la sal, la nuez moscada y la pimienta blanca.
- Retirar del fuego y usar de inmediato o cubrir con film a piel para evitar que se forme costra.