Gastronomía

Dominá la salsa bechamel: aprendé a hacerla como un verdadero chef

La salsa bechamel, esencial en la cocina mediterránea, se elabora con pocos ingredientes. Su técnica sencilla puede transformar cualquier plato. Descubrí cómo conseguir una textura cremosa y un sabor inigualable en minutos.

Por ABC Color
30 de julio de 2026 a la - 11:30
Salsa bechamel.
Salsa bechamel.Shutterstock

Cómo hacer una auténtica salsa bechamel

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Salsa bechamel

Ingredientes

  • 4 cucharadas de manteca
  • 4 cucharadas de harina de trigo
  • 3 tazas de leche entera
  • 1 cucharadita de sal
  • 1 pizca de nuez moscada
  • 1 pizca de pimienta blanca

Elaboración paso a paso

  1. Calentar la leche en un cazo hasta que esté muy caliente sin hervir.
  2. Derretir la manteca en una cacerola a fuego medio.
  3. Añadir la harina y remover de forma constante durante 2 minutos para formar un roux rubio.
  4. Verter la leche caliente poco a poco mientras se bate para evitar grumos.
  5. Cocinar sin dejar de remover hasta que la salsa espese y hierva suavemente durante 2 minutos.
  6. Bajar el fuego y mantener la cocción 3 minutos más, removiendo, para eliminar el sabor a harina.
  7. Sazonar con la sal, la nuez moscada y la pimienta blanca.
  8. Retirar del fuego y usar de inmediato o cubrir con film a piel para evitar que se forme costra.

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