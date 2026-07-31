Dip de remolacha: la opción saludable para untar que necesitás probar hoy

Cómo hacer un dip de remolacha
Lea más: Cómo usar frutos rojos y remolacha para dar color a tus platos sin colorantes artificiales
Puré de remolacha para untar.
- Plato: Dip
Ingredientes
- 200 gramos de remolacha cocida
- 4 dientes de ajo
- 1 cucharada de vinagre de Módena o de Jerez
- 30 gramos de aceite de oliva virgen extra
- 100 gramos de nueces o maníes tostados
Elaboración paso a paso
- Pelar las nueces o maníes y colocarlos en el recipiente del míxer.
- Añadir la remolacha cocida troceada.
- Pelar los dientes de ajo (varía la cantidad según el tamaño y el gusto) e incorporarlos también.
- Salpimentar a gusto, añadir el vinagre y el aceite de oliva virgen extra.
- Triturar o mixar hasta obtener un puré homogéneo. Se puede triturar muy fino o dejarlo más grueso y rústico, encontrando trocitos de nueces en la degustación.
- Probar y rectificar, si fuera necesario, la sal, vinagre o aceite. Servir decorada con nueces o maníes enteros.