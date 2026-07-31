Gastronomía

Dip de remolacha: la opción saludable para untar que necesitás probar hoy

La remolacha, rica en antioxidantes y nutrientes, transforma tus platos con su vibrante color natural. Aprendé a preparar un dip delicioso para acompañar panes o crudités.

Por ABC Color
26 de diciembre de 2021 a la - 08:56
Este artículo tiene 4 años de antigüedad
Puré de remolacha para untar.
Puré de remolacha para untar.ElenaTaurus

Cómo hacer un dip de remolacha

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Puré de remolacha para untar.

  • Plato: Dip

Ingredientes

  • 200 gramos de remolacha cocida
  • 4 dientes de ajo
  • 1 cucharada de vinagre de Módena o de Jerez
  • 30 gramos de aceite de oliva virgen extra
  • 100 gramos de nueces o maníes tostados

Elaboración paso a paso

  1. Pelar las nueces o maníes y colocarlos en el recipiente del míxer.
  2. Añadir la remolacha cocida troceada.
  3. Pelar los dientes de ajo (varía la cantidad según el tamaño y el gusto) e incorporarlos también.
  4. Salpimentar a gusto, añadir el vinagre y el aceite de oliva virgen extra.
  5. Triturar o mixar hasta obtener un puré homogéneo. Se puede triturar muy fino o dejarlo más grueso y rústico, encontrando trocitos de nueces en la degustación.
  6. Probar y rectificar, si fuera necesario, la sal, vinagre o aceite. Servir decorada con nueces o maníes enteros.

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