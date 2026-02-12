Gastronomía

Cómo usar frutos rojos y remolacha para dar color a tus platos sin colorantes artificiales

En la búsqueda de una cocina más auténtica, la remolacha y los frutos rojos resurgen como tesoros pigmentarios, no solo transformando platos con su llamativo color, sino también enriqueciendo sabores.

Por ABC Color
12 de febrero de 2026 - 06:00
Cheesecake con coulis de frutilla.
Cheesecake con coulis de frutilla.

Para quienes buscan preparaciones “más limpias”, los tonos rojos vuelven a la cocina por la vía más directa: la de los alimentos que ya nacen pigmentados. Frutos rojos y remolacha se consolidan como aliados para teñir platos dulces y salados sin recurrir a colorantes artificiales, con una ventaja adicional: aportan sabor, acidez y matices aromáticos que un aditivo no puede imitar.

La remolacha

La remolacha es, probablemente, el pigmento natural más eficaz y estable en cocina doméstica.

Torta de chocolate y remolacha.
Torta de chocolate y remolacha.

Su color proviene de las betalaínas, que ofrecen un rojo intenso capaz de transformar masas, cremas y salsas con poca cantidad.

Tostadas con hummus de remolacha.
Tostadas con hummus de remolacha.

La clave está en elegir el formato adecuado: asada y triturada para preparaciones densas (hummus, cremas, panificados) o en jugo para teñir glaseados, bebidas y marinadas.

Crepes de remolacha.
Crepes de remolacha.

En repostería, puede integrarse como puré en bizcochos y brownies: no solo colorea, también suma humedad. Para evitar que el sabor terroso domine, funciona bien combinarla con cacao, cítricos o yogur.

Frutos rojos

Los frutos rojos —frutilla, frambuesa, mora, arándano— tiñen con antocianinas, pigmentos sensibles al pH: en medios ácidos tienden a verse más rojos y brillantes; en medios más neutros o alcalinos, viran a morados o azulados.

Coulis de frutilla.
Coulis de frutilla.

Por eso rinden especialmente en coulis, mermeladas rápidas, yogures, bebidas, helados y rellenos donde la acidez natural de la fruta o un toque de limón ayuda a “encender” el color.

Torta Red velvet.
Torta Red velvet.

En salsas para carnes, una reducción de frutos rojos con vinagre o vino puede aportar un rojo oscuro elegante, más cercano al granate que al rojo vivo.

Tips para utilizarlos bien

El calor y la oxidación son los principales enemigos del rojo natural. Tanto en remolacha como en frutos rojos, una cocción prolongada apaga el tono.

Sopa fría de yogur y remolacha.
Sopa fría de yogur y remolacha.

Los cocineros domésticos pueden ganar intensidad concentrando primero: reducir jugos a fuego suave, usar purés espesos o incorporar el color al final de la preparación.

En el caso de los frutos rojos, triturar y colar permite un color más homogéneo; para bebidas y postres fríos, trabajar con fruta congelada suele ofrecer buen rendimiento de pigmento.

Torta de yogur y frutos rojos.
Torta de yogur y frutos rojos.

También importa el “vehículo” en el que se aplica el color. En bases blancas —crema, queso, glaseado, arroz, yogur— el rojo luce más y requiere menos cantidad.

En masas oscuras o salsas intensas, conviene buscar tonos profundos: remolacha asada o reducción de frambuesa/mora. Y un detalle práctico: el contacto con lácteos y harinas puede suavizar el color, por lo que es preferible ajustar de a poco, midiendo.

Más allá de la estética, el uso de pigmentos naturales responde a una tendencia que cruza salud percibida, transparencia y creatividad culinaria. Con remolacha y frutos rojos, el rojo deja de ser un “efecto” y vuelve a ser un ingrediente: uno que pinta, sí, pero también cuenta una historia de sabor real.