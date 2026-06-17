Beneficios de consumir remolacha y cuáles son las mejores formas de prepararla

A muchos les pasa lo mismo: la remolacha queda aguachenta, con gusto demasiado “a tierra”, o pierde ese rojo intenso y termina apagada. Además, tiñe todo lo que toca y, si se la hierve de más, puede volverse blanda y dulzona sin gracia.

El truco principal: cocinar la remolacha con piel y pelar al final

Si querés mejorar sabor y textura, la clave es simple: cocinala entera y con piel, y recién después pelala.

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Funciona especialmente bien al horno o al vapor. La piel actúa como barrera, reduce la pérdida de azúcares y pigmentos en el agua y ayuda a que conserve jugos. Además, el calor seco del horno favorece reacciones que concentran el dulzor y suavizan el perfil terroso sin “lavarla”.

Un plus de ciencia cotidiana: el color de la remolacha viene de las betalainas, pigmentos sensibles a calor prolongado y a ciertos pH. Por eso, al final, un toque ácido (limón o vinagre) puede ayudar a que el rojo se vea más vivo en ensaladas y salteados.

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Beneficios de la remolacha

La remolacha aporta folatos, potasio y compuestos antioxidantes.

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Y su fama “fit” se explica por los nitratos naturales, que el cuerpo puede convertir en óxido nítrico, relacionado con la circulación y el rendimiento físico.

Además, su consumo se asocia con una posible mejora de la salud cardiovascular, ya que puede contribuir a reducir la presión arterial en algunas personas.

También destaca por su aporte de fibra, que favorece la digestión, ayuda a la salud intestinal y puede aumentar la sensación de saciedad.

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Errores frecuentes que arruinan el resultado

Hervirla pelada y en cubos desde el inicio: suele terminar en color lavado y sabor diluido.

Pincharla mucho durante la cocción: por esos agujeros se van jugos y pigmentos.

Tirarla a la sartén “así nomás”: cruda es dura y tarda; conviene precocer (vapor/horno) y después dorar.

Consejos prácticos para que tus remolachas salgan perfectas

Para no manchar: usá tabla no porosa, un chorrito de aceite en las manos o guantes; la mancha sale mejor con sal y limón.

Para domar el gusto terroso: combiná con ácidos (cítricos, vinagre), grasas (yogur, queso, oliva) y algo crujiente (nueces, semillas). Es equilibrio de sabores: ácido corta, grasa redondea.

Para versiones rápidas: la remolacha ya cocida (envasada al vacío) se lleva muy bien con plancha fuerte para sumar aroma tostado.

Curiosidades para mirar distinto el plato

En Europa del Este la remolacha es base de sopas tradicionales como el borsch; en Latinoamérica, su dulzor natural la volvió clásica en ensaladas “de bodegón”.

Y si un día notás orina o heces rojizas tras comerla, no es raro: se llama beeturia y suele ser benigno.