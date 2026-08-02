Rojo pasión: tres recetas con frutilla que te conquistan a primera vista

Cómo hacer un Strudel de frutilla
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Strudel de frutilla
- Plato: Postre
Ingredientes
- 1 masa de hojaldre
- 2 tazas de frutillas
- 1/3 taza de azúcar
- 2 cucharadas de fécula de maíz
- 1 cucharada de jugo de limón
- 1 cucharadita de ralladura de limón
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 4 cucharadas de manteca derretida
- 3 cucharadas de pan rallado
- 1 huevo
- 1 cucharada de azúcar impalpable
- 1 pizca de sal
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 200 °C.
- Forrar una placa con papel manteca.
- Cortar las frutillas en mitades o cuartos según tamaño.
- Mezclar las frutillas con 1/3 taza de azúcar, la fécula de maíz, el jugo de limón, la ralladura de limón, la esencia de vainilla y 1 pizca de sal.
- Estirar la masa de hojaldre sobre una superficie ligeramente enharinada.
- Pincelar la masa con 2 cucharadas de manteca derretida.
- Espolvorear el pan rallado en una franja central, dejando 3 centímetros libres en los bordes.
- Distribuir el relleno de frutillas sobre el pan rallado, evitando exceder los bordes.
- Enrollar la masa formando un cilindro y cerrar los extremos hacia adentro.
- Colocar el strudel con el cierre hacia abajo sobre la placa.
- Batir el huevo y pincelar la superficie.
- Hacer 4 cortes superficiales en la parte superior para que salga el vapor.
- Hornear 25 a 30 minutos hasta dorar.
- Dejar entibiar 10 minutos y espolvorear con azúcar impalpable antes de servir.