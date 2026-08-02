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Rojo pasión: tres recetas con frutilla que te conquistan a primera vista

Las frutillas están en su apogeo y su color conquista desde el primer momento. Prepará estas recetas seleccionadas y disfrutá de la temporada de frutillas en casa.

Por ABC Color
02 de agosto de 2026 a la - 01:00
Frutillas.
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Cómo hacer un Strudel de frutilla

Strudel de frutillas.
Strudel de frutillas.

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Strudel de frutilla

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 1 masa de hojaldre
  • 2 tazas de frutillas
  • 1/3 taza de azúcar
  • 2 cucharadas de fécula de maíz
  • 1 cucharada de jugo de limón
  • 1 cucharadita de ralladura de limón
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 4 cucharadas de manteca derretida
  • 3 cucharadas de pan rallado
  • 1 huevo
  • 1 cucharada de azúcar impalpable
  • 1 pizca de sal

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 200 °C.
  2. Forrar una placa con papel manteca.
  3. Cortar las frutillas en mitades o cuartos según tamaño.
  4. Mezclar las frutillas con 1/3 taza de azúcar, la fécula de maíz, el jugo de limón, la ralladura de limón, la esencia de vainilla y 1 pizca de sal.
  5. Estirar la masa de hojaldre sobre una superficie ligeramente enharinada.
  6. Pincelar la masa con 2 cucharadas de manteca derretida.
  7. Espolvorear el pan rallado en una franja central, dejando 3 centímetros libres en los bordes.
  8. Distribuir el relleno de frutillas sobre el pan rallado, evitando exceder los bordes.
  9. Enrollar la masa formando un cilindro y cerrar los extremos hacia adentro.
  10. Colocar el strudel con el cierre hacia abajo sobre la placa.
  11. Batir el huevo y pincelar la superficie.
  12. Hacer 4 cortes superficiales en la parte superior para que salga el vapor.
  13. Hornear 25 a 30 minutos hasta dorar.
  14. Dejar entibiar 10 minutos y espolvorear con azúcar impalpable antes de servir.

Cómo hacer una tarta de frutilla y gelatina

Tarta de frutillas y gelatina.
Tarta de frutillas y gelatina.

Tarta de frutilla y gelatina

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 2 tazas de galletitas dulces molidas
  • 6 cucharadas de manteca derretida
  • 2 tazas de leche
  • 4 cucharadas de azúcar
  • 3 cucharadas de maicena
  • 2 yemas de huevo
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 cucharada de manteca
  • 2 tazas de frutillas
  • 1 sobre de gelatina de frutilla
  • 1 taza de agua hirviendo
  • 1 taza de agua fría

Elaboración paso a paso

  1. Mezclar las galletitas molidas con 6 cucharadas de manteca derretida hasta integrar.
  2. Forrar una tartera con la mezcla y presionar bien en la base y los bordes.
  3. Refrigerar la base durante 30 minutos.
  4. Calentar 2 tazas de leche con 4 cucharadas de azúcar hasta que esté bien caliente sin hervir.
  5. Mezclar 3 cucharadas de maicena con 2 yemas y un chorrito de la leche caliente hasta formar una crema sin grumos.
  6. Volcar la mezcla de yemas en la olla y cocinar a fuego medio, revolviendo, hasta espesar.
  7. Retirar del fuego y agregar 1 cucharadita de esencia de vainilla y 1 cucharada de manteca, mezclando hasta integrar.
  8. Enfriar la crema cubriéndola con film en contacto durante 20 minutos.
  9. Rellenar la base fría con la crema y alisar la superficie.
  10. Lavar, secar y cortar 2 tazas de frutillas, y acomodarlas sobre la crema.
  11. Disolver 1 sobre de gelatina de frutilla en 1 taza de agua hirviendo y mezclar hasta que no queden grumos.
  12. Agregar 1 taza de agua fría y dejar entibiar durante 10 minutos.
  13. Verter la gelatina sobre las frutillas de manera pareja.
  14. Refrigerar la tarta durante 4 horas o hasta que la gelatina esté firme.

Cómo hacer mochi de frutilla

Mochi de frutillas.
Mochi de frutillas.

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Mochi de frutilla

  • Plato: Postre
  • Receta: japonesa

Ingredientes

  • 1 taza de harina de arroz glutinoso
  • 1/4 taza de azúcar
  • 3/4 taza de agua
  • 1 pizca de sal
  • 2 cucharadas de maicena
  • 8 frutillas
  • 1 taza de anko (pasta dulde de porotos rojos) onutella o crema de cacao

Elaboración paso a paso

  1. Lavar y secar 8 frutillas.
  2. Dividir 1 taza de anko en 8 porciones.
  3. Envolver cada frutilla con 1 porción de anko (o crema de cacao) y reservar.
  4. Mezclar 1 taza de harina de arroz glutinoso, 1/4 taza de azúcar y 1 pizca de sal en un bol apto para microondas.
  5. Agregar 3/4 taza de agua y revolver hasta obtener una mezcla homogénea.
  6. Cubrir el bol y cocinar en microondas 2 minutos a potencia alta.
  7. Revolver la masa y cocinar 1 minuto adicional hasta que quede translúcida y elástica.
  8. Espolvorear 2 cucharadas de maicena sobre una superficie limpia y volcar la masa caliente encima.
  9. Enfriar la masa lo suficiente para manipularla y espolvorear un poco más de maicena si se pega.
  10. Dividir la masa en 8 porciones.
  11. Estirar cada porción en un disco y colocar 1 frutilla envuelta en anko en el centro.
  12. Cerrar el mochi pellizcando los bordes y girar para sellar.
  13. Dar vuelta el mochi, retirar el exceso de maicena y servir.