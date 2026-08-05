Descubrí la receta perfecta de huevos a la escocesa hoy mismo

Cómo hacer huevos a la escocesa
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Huevos a la escocesa
- Plato: Entrada
- Receta: escocesa
Ingredientes
- 6 huevos
- 500 gramos de chorizos frescos
- 1 taza de harina de trigo
- 2 huevos
- 2 tazas de pan rallado
- 1 cucharadita de mostaza de dijon
- 1 cucharadita de sal
- 1 cucharadita de pimienta negra
- 4 tazas de aceite vegetal
Elaboración paso a paso
- Cocer 6 huevos en agua hirviendo durante 6 minutos para yema ligeramente cremosa u 8 minutos para yema firme, luego enfriar en agua con hielo y pelar.
- Mezclar 500 gramos de chorizo fresco con 1 cucharadita de mostaza de dijon, 1 cucharadita de sal y 1 cucharadita de pimienta negra hasta integrar.
- Dividir la mezcla de chorizo en 6 porciones iguales.
- Cubrir cada huevo con 1 porción de chorizo, presionando y sellando bien para formar una capa uniforme.
- Colocar 1 taza de harina de trigo en un plato, batir 2 huevos en otro plato y colocar 2 tazas de pan rallado en un tercer plato.
- Pasar cada huevo envuelto primero por la harina de trigo, luego por el huevo batido y finalmente por el pan rallado, cubriendo completamente.
- Calentar 4 tazas de aceite vegetal en una olla a 170 °C.
- Freír los huevos a la escocesa en tandas durante 5 a 7 minutos, girando para dorar parejo.
- Retirar y escurrir sobre rejilla o papel absorbente durante 2 minutos antes de servir.