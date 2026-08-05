Gastronomía

Descubrí la receta perfecta de huevos a la escocesa hoy mismo

Los huevos a la escocesa, una delicia británica, combinan un sabroso embutido con un huevo perfectamente cocido. Esta receta, que se remonta al siglo XVIII, promete un sabor único en cada bocado, ideal para cualquier ocasión.

Por ABC Color
05 de agosto de 2026 a la - 06:00
Huevos a la escocesa, con ensalada y mostaza.
Huevos a la escocesa, con ensalada y mostaza.Mario Marquardt Jr

Cómo hacer huevos a la escocesa

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Huevos a la escocesa

  • Plato: Entrada
  • Receta: escocesa

Ingredientes

  • 6  huevos
  • 500 gramos de chorizos frescos
  • 1 taza de harina de trigo
  • 2 huevos
  • 2 tazas de pan rallado
  • 1 cucharadita de mostaza de dijon
  • 1 cucharadita de sal
  • 1 cucharadita de pimienta negra
  • 4 tazas de aceite vegetal

Elaboración paso a paso

  1. Cocer 6 huevos en agua hirviendo durante 6 minutos para yema ligeramente cremosa u 8 minutos para yema firme, luego enfriar en agua con hielo y pelar.
  2. Mezclar 500 gramos de chorizo fresco con 1 cucharadita de mostaza de dijon, 1 cucharadita de sal y 1 cucharadita de pimienta negra hasta integrar.
  3. Dividir la mezcla de chorizo en 6 porciones iguales.
  4. Cubrir cada huevo con 1 porción de chorizo, presionando y sellando bien para formar una capa uniforme.
  5. Colocar 1 taza de harina de trigo en un plato, batir 2 huevos en otro plato y colocar 2 tazas de pan rallado en un tercer plato.
  6. Pasar cada huevo envuelto primero por la harina de trigo, luego por el huevo batido y finalmente por el pan rallado, cubriendo completamente.
  7. Calentar 4 tazas de aceite vegetal en una olla a 170 °C.
  8. Freír los huevos a la escocesa en tandas durante 5 a 7 minutos, girando para dorar parejo.
  9. Retirar y escurrir sobre rejilla o papel absorbente durante 2 minutos antes de servir.