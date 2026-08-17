¿Cómo hacer pan brioche? Seguí estos sencillos pasos hoy mismo

Cómo hacer un pan Brioche
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Brioche
Ingredientes
- 500 gramos de harina de fuerza
- 7 gramos de levadura seca de panadería
- 60 gramos de azúcar
- 10 gramos de sal
- 4 huevos
- 120 mililitros de leche entera
- 200 gramos de manteca sin sal
- 1 huevo
- 1 cucharada de leche entera
Elaboración paso a paso
- Mezclar la harina, la levadura, el azúcar y la sal en un bol.
- Añadir 4 huevos y 120 mililitros de leche, y amasar hasta integrar.
- Amasar 10 minutos hasta obtener una masa elástica.
- Incorporar la manteca en trozos poco a poco mientras amasar hasta que la masa quede lisa y brillante.
- Fermentar la masa tapada 1 hora a temperatura ambiente o hasta que aumente de volumen.
- Refrigerar la masa 8 horas para facilitar el formado.
- Dividir la masa en porciones y bolear o trenzar según el molde elegido.
- Colocar la masa en el molde y levar 2 horas o hasta que casi duplique.
- Batir 1 huevo con 1 cucharada de leche y pincelar la superficie.
- Hornear a 180 °C durante 25 minutos hasta dorar.
- Enfriar 20 minutos antes de desmoldar y cortar.