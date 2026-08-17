Gastronomía

¿Cómo hacer pan brioche? Seguí estos sencillos pasos hoy mismo

El brioche, un pan suave y esponjoso, es ideal para desayunos y postres. Hoy te detallamos los ingredientes esenciales y el proceso paso a paso para lograr un brioche perfecto en casa.

Por ABC Color
17 de agosto de 2026 a la - 13:00
Pan Brioche.
Pan Brioche.Shutterstock

Cómo hacer un pan Brioche

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Brioche

Ingredientes

  • 500 gramos de harina de fuerza
  • 7 gramos de levadura seca de panadería
  • 60 gramos de azúcar
  • 10 gramos de sal
  • 4 huevos
  • 120 mililitros de leche entera
  • 200 gramos de manteca sin sal
  • 1 huevo
  • 1 cucharada de leche entera

Elaboración paso a paso

  1. Mezclar la harina, la levadura, el azúcar y la sal en un bol.
  2. Añadir 4 huevos y 120 mililitros de leche, y amasar hasta integrar.
  3. Amasar 10 minutos hasta obtener una masa elástica.
  4. Incorporar la manteca en trozos poco a poco mientras amasar hasta que la masa quede lisa y brillante.
  5. Fermentar la masa tapada 1 hora a temperatura ambiente o hasta que aumente de volumen.
  6. Refrigerar la masa 8 horas para facilitar el formado.
  7. Dividir la masa en porciones y bolear o trenzar según el molde elegido.
  8. Colocar la masa en el molde y levar 2 horas o hasta que casi duplique.
  9. Batir 1 huevo con 1 cucharada de leche y pincelar la superficie.
  10. Hornear a 180 °C durante 25 minutos hasta dorar.
  11. Enfriar 20 minutos antes de desmoldar y cortar.